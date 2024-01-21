"مياه دمياط" تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من الأحد الموافق 12 يناير الجاري، وحتي الأربعاء الموافق 24 يناير الجاري وذلك من الساعة ٩ صباحا وحتي الثانية عصرا.

أماكن تواجد السيارات

وأضافت الشركة، أنه في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، فمن المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في الأماكن التالية:

الخياطة - الجامع الكبير وذلك يومي الأحد الموافق ٢١-١-٢٠٢٤ والأثنين الموافق ٢٢-١-٢٠٢٤

دمياط - ميدان الساعة وذلك يومي الأحد الموافق ٢١-١-٢٠٢٤ والأثنين الموافق ٢٢-١-٢٠٢٤

الملقا - أمام مسجد الحاجة زينب وذلك يومي الثلاثاء الموافق ٢٣-١-٢٠٢٤ والأربعاء الموافق ٢٤-١-٢٠٢٤

دمياط - موقف عزبة النهضة وذلك يومي الثلاثاء الموافق ٢٣-١-٢٠٢٤ والأربعاء الموافق ٢٤-١-٢٠٢٤

أبرز الخدمات التي تقدمها السيارات

وأوضحت الشركة، أنها تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجد سيارات خدمة العملاء ومنها (التعاقد علي العدادات - استقبال شكاوى دفع الفواتير - دفع الفواتير)

وأكدت الشركة أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص علي تسهيل تقديم الخدمة لكبار السن والسادة العملاء ممكن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.