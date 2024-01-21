الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القابضة للمياه": انعقاد الجمعيات العامة لـ5 شركات تابعة عبر الفيديوكونفراس

القابضة للمياه
القابضة للمياه

عقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا تنسيقيًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة، وقيادات الشركة القابضة، بهدف متابعة تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. تلك التوجيهات التي صدرت خلال زيارات السيد الوزير لتفقد أوضاع محطات تنقية مياه الشرب والمآخذ الخاصة بها، ومحطات معالجة الصرف الصحي، فى إطار تطوير وتحسين أداء مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي سياق متصل، كان وزير الإسكان والمرافق قد أجرى عدة زيارات وجولات تفقدية لمحطات مياه الأميرية ومسطرد والفسطاط بمحافظة القاهرة، ومحطة مياه امبابة بالجيزة، وعدد من مواقع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية، حيث تم مناقشة المعوقات والتحديات اللازمة لتحسين الخدمة.

وخلال الاجتماع التنسيقي، ناقش المهندس ممدوح رسلان موقف الخطة التنفيذية لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى مراجعة التقدم في تنفيذ الخطة الاستثمارية لتحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

ممدوح رسلان يتفقد جناح "الصرف الصحي بالقاهرة" في معرض "إكسبو تك 2023"

وفيما يتعلق بأعمال التحول الرقمي والإدارة الذكية، وجه رئيس الشركة القابضة، ضرورة تحديد موقف الأنشطة التطويرية في هذين المجالين بالشركات التابعة، وتم التركيز خلال الاجتماع على قياس منسوب المياه أمام مآخذ محطات مياه الشرب، ومتابعة مؤشرات جودة المياه العكرة بهدف ضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز وتطوير البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي، وضمان توفير خدمات عالية الجودة، وفقًا للرؤية والتوجيهات الحكومية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

وترأس المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، اجتماع الجمعيات العمومية لـ5 شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر الفيديو كونفرانس، وهي: (صرف القاهرة- بني سويف- دمياط- سوهاج- مياه القاهرة) عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية، وممثلى الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 30/6/2023.

ممدوح رسلان مياه الشرب والصرف الصحي عاصم الجزار وزير الإسكان الشركة القابضة لمياه الشرب

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