الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"رسلان" يشهد بروتوكول تعاون بين مياه بنى سويف واندية اينرويل مصر لتوصيلات الصرف الصحي هناك

على هامش الفعالية
على هامش الفعالية

 

شهد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف يمثلها المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الادارة، وأندية اينرويل مصر (لوتس مصر - نيو كايرو - المنصورة - مدينة نصر - اسكندرية مديترنيان - النيل القاهرة غرب - مصر الجديدة - جاردن سيتى - القاهرة شمال - الجيزة - الكس النزهة - التحرير - الجيزة الاهرام لتنمية المجتمع - الزمالك - الكس كابيتل - اسكندرية كليوباترا - الشروق ) لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي للأسر الأولى بالرعاية محافظة بني سويف.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بقاطني المناطق الأكثر احتياجا وحرصا منها على ترشيد استهلاك المياه ودعم خدمة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي بقري محافظة بني سويف بتمويل من أندية اينرويل مصر وذلك لدعم التنمية المتكاملة وتطوير وتحديث القري الأكثر احتياجا من خلال دعم وتمويل وصلات مياه شرب ووصلات صرف صحي للحالات الأكثر إحتياجًا وتوفير القطع الموفرة للمياه في نطاق قرى محافظة بني سويف، وذلك بإجمالي مبلغ يقدر بنحو مليون و171 ألف جنيه.

 إنعقاد الجمعيات العامة لـ5 شركات تابعة عبر تقنية الفيديوكونفراس

على صعيد أخر ترأس المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، مساء أمس، إجتماع الجمعيات العمومية لـ5 شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عبر الفيديو كونفرانس، وهى: (صرف القاهرة - بني سويف- دمياط – سوهاج - مياه القاهرة) عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وبحضور السادة أعضاء الجمعية العمومية، وممثلى الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى المنتهى في 30/6/2023.

واستعرضت الجمعية العامة جدول الأعمال وتقرير تقييم الأداء للشركات التابعة، وملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصت الجمعية بإتخاذ الشركات كافة الإجراءات اللآزمة لتلافى تلك الملاحظات فى إطار زمني محدد، ووافقت الجمعية على إعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2023 لتلك الشركات.

وأكد رئيس الشركة القابضة على ضرورة وضع خطط فعالة لتقليل الفاقد بالمحطات والشبكات، والاستغلال الأمثل للموارد والتشغيل القياسي للمحطات، وتحسين أداء الشركات والخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة القادمة، ومراجعة خطط عمل الشركات طبقا للأهداف، والاهتمام بجودة المياه المنتجة من المحطات، وتعميم التجارب الناجحة في الشركات التابعة في مجال مجابهة الوصلات الخلسة والتي تؤثر بشكل كبير على ضغوط الشبكات، وأنظمة التحكم والرقابة SCADA، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير الخدمات.

شهد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب الشرب والصرف الصحي بروتوكول تعاون مياه الشرب والصرف الصحي للأسر الأولى بالرعاية

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