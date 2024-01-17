الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القابضة للمياه": انعقاد الجمعيات العامة لـ5 شركات تابعة عبر الفيديوكونفراس

جريدة الدستور

ترأس المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، اجتماع الجمعيات العمومية لـ5 شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر الفيديو كونفرانس، وهي: (صرف القاهرة- بني سويف- دمياط- سوهاج- مياه القاهرة) عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية، وممثلى الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 30/6/2023.

واستعرضت الجمعية العامة جدول الأعمال وتقرير تقييم الأداء للشركات التابعة، وملاحظات مراقبي الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصت الجمعية باتخاذ الشركات كل الإجراءات اللازمة لتلافي تلك الملاحظات في إطار زمني محدد، ووافقت الجمعية على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023 لتلك الشركات.

وشدد رئيس الشركة القابضة، على ضرورة وضع خطط فعالة لتقليل الفاقد بالمحطات والشبكات، والاستغلال الأمثل للموارد والتشغيل القياسي للمحطات، وتحسين أداء الشركات والخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة القادمة، ومراجعة خطط عمل الشركات طبقا للأهداف، والاهتمام بجودة المياه المنتجة من المحطات، وتعميم التجارب الناجحة في الشركات التابعة في مجال مجابهة الوصلات الخلسة التي تؤثر بشكل كبير على ضغوط الشبكات، وأنظمة التحكم والرقابة SCADA، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير الخدمات.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى

ممدوح رسلان القابضة لمياة الشرب الصرف الصحي الجهاز المركزى للمحاسبات الجمعية العامة

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