الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإسكان": طرح 14 محلًا تجاريًا للبيع بالأسواق التجارية ببرج العرب الجديدة

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

أعلن جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، عن طرح 14 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح بين (17م2: 41م2) بالأسواق التجارية الكائنة بمختلف المناطق بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الأربعاء الموافق 14/2/2024 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

وفي سياق متصل، أعلن جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم عقد جلسة مزاد علني لتأجير ٥ كرفانات بأنشطة ومناطق مختلفة بالمدينة لتلبية احتياجات السكان وتوفير الخدمات الأساسية.

وأوضح الجهاز أن جلسة المزاد أسفرت عن ترسية 3 كرفانات بإجمالي مبلغ 495 ألف جنيه سنويا لمده ثلاث سنوات بزياده 10% سنويًا، حيث تم عقد جلسة المزاد بحضور المهندسة جيهان عمار، رئيس الجهاز،  ونواب رئيس الجهاز واللجنة المختصة، وممثلي قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، وإدارة الفتوى بوزارة الإسكان والمرافق.

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