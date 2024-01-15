وزير الإسكان يتابع سير العمل بمحطة تنقية مياه شرب "الفسطاط"

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمحطة تنقية مياه شرب "الفسطاط" بطاقة تصميمية 1.1 مليون م3 يوميًا، والمأخذ المُغذى لها، يرافقه مسئولو الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهازين التنفيذي والتنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب بالقاهرة.

وخلال تفقده للمأخذ المغذى لمحطة مياه "الفسطاط"، وجه وزير الإسكان، بضرورة معالجة مياه"الروبة"، الناتجة عن عملية تنقية المياه، وإعادة استخدامها، لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، واستخدام التكنولوجيات الحديثة فى عملية المعالجة.

تجدر الإشارة إلى أن محطة مياه "الفسطاط"، تتكون من 4 مراحل (الأولى بطاقة 300 ألف م3/يوم، ودخلت الخدمة عام 1988، والثانية بطاقة 300 ألف م3/يوم، ودخلت الخدمة عام 1992، والثالثة بطاقة 300 ألف م3/يوم، ودخلت الخدمة عام 2000، والرابعة بطاقة 100 ألف م3/يوم، ودخلت الخدمة عام 2014)، وتخدم مناطق (دار السلام والبساتين - المعادى - بعض مناطق منشية ناصر - بعض مناطق مدينة نصر - المقطم و70 فدانًا - التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة - زهراء المعادي والمعراج).

كان بدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، جولته صباح اليوم بعقد اجتماعا موسعًا بمحطة مياه الأميرية لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهازين التنفيذي والتنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب بالقاهرة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ وإدارة وتشغيل مختلف مكونات منظومة مياه الشرب، وتقديم الخدمة بشكل أكثر تطورًا، وكذا التأكيد على رفع نسب تحصيل قيمة فواتير الاستهلاك، والعمل على الوصول إلى نموذج مالى متزن لتغطية نفقات الصيانة والتشغيل والإحلال والتجديد، ومستقبلًا الوصول إلى تغطية نفقات إنشاء المحطات، موجهًا بالتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، وخاصة فى المنشآت الحكومية، وتركيب عداد منفصل لكل وحدة سكنية.

واستمع وزير الإسكان إلى شرح تفصيلي من المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، حول موقف خدمات المياه بالمحافظة، حيث أوضح أن عدد محطات تنقية المياه بمحافظة القاهرة، 11 محطة، بطاقة تصميمية 6 ملايين م3 يوميًا، فى حين تبلغ الطاقة الإنتاجية الفعلية 5.5 مليون م3 يوميًا، ويتم نقل المياه المنتجة من خلال شبكات بإجمالى أطوال 13 ألف كم، ونسبة التغطية بالمياه فى المحافظة 100 %، ويبلغ إجمالى المخدومين 17 مليون نسمة (تشمل الزائرين).