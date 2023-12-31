الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أجهزة محافظة القاهرة تتابع تطويرات محور الفسطاط وقرية الفواخير

جولة رئيس حي مصر
جولة رئيس حي مصر القديمة

تفقد اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، منطقة التطوير بمحور الفسطاط، وقرية الفواخير، وحديقة المثلثة (منطقة التطوير) جنوب محافظة القاهرة.

وتابع رئيس الحي سير العمل بها من تطوير، وإعادة تخطيط للمنطقة وذلك في إطار جهود الدولة للتطوير الشامل لتلك المنطقه والحرص على استكمال الأعمال بقرية الفواخير لتصبح مواكبه لأعمال التطوير وإظهار الشكل الحضاري لها.

وتفقد رئيس الحي قرية الفواخير التقى بالفنان التشكيلي نيسان، والدكتور سامي بدوي.

وأكد على الاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء ورفع كفاءة الحديقة المثلثة لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة، مضيفا أن تلك الزيارات الميدانية تهدف إلى الاطمئنان على سير العمل والرقابة والمتابعة، لضمان نجاح العمل بشكل عام.

وكان قام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بزيارة مفاجئة للمركز التكنولوجي النموذجى بحي الزيتون لمتابعة مستوى تقديم الخدمة للمواطنين بالحي.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المركز الذى تمت إقامته فى إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لانشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين يتوفر به أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن خدمة المواطن تأتى على رأس أولويات المحافظة، مشددا على رئيس الحى وجميع  العاملين بالمركز التكنولوجي بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة فى إطار القانون.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الإلكتروني لتحديث العمل الإداري بها ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الاجراءات بين الادارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.

رافق المحافظ فى جولته الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وعدد من قيادات المحافظة.

يذكر أن عدد الأحياء المميكنة بمحافظة القاهرة يبلغ 35 حي مميكن ميكنة كاملة يضم جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من بينهم 34 مركزا تكنولوجيا بالأحياء ومركز تكنولوجي الديوان العام.

جولة رئيس حي مصر القديمة
جولة رئيس حي مصر القديمة
جولة رئيس حي مصر القديمة
جولة رئيس حي مصر القديمة
جولة رئيس حي مصر القديمة
جولة رئيس حي مصر القديمة
جولة رئيس حي مصر القديمة
جولة رئيس حي مصر القديمة
جولة رئيس حي مصر القديمة
جولة رئيس حي مصر القديمة
جولة رئيس حي مصر القديمة
جولة رئيس حي مصر القديمة
الفسطاط قرية الفواخير تطويرات حي مصر القديمة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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