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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

14 فبراير.. جلسة المزاد العلني لبيع 14 محلاً تجاريا في برج العرب

صورة الحدث
صورة الحدث

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طرح 14 محلاً تجارياً في مدينة برج العرب الجديدة، في عدة أسواق تجارية متواجدة في مختلف المناطق بالمدينة. 

وتتراوح مساحة هذه المحلات التجارية بين 17 متر مربع و41 متر مربع، وسيتم بيعها من خلال مزاد علني.

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وفي السياق، أشار المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب، إلى أنه يتم الحصول على كراسة المواصفات لطرح المحلات التجارية في مقر الجهاز مقابل سداد مبلغ 299 جنيهًا عن كل محل تجاري، وفقًا لتعليمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة برج العرب أن جلسة البيع بالمزاد العلني ستعقد يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024 في مقر الجهاز الساعة 12 ظهرًا. كما يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 500,000 جنيه عن كل محل في موعد أقصاه جلسة المزاد.

وأضاف أنه يتم استكمال سداد نسبة 10% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، بالإضافة إلى 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية بعد رسو المزاد. كما يتم سداد نسبة 5% كوديعة صيانة خلال شهر وقبل الاستلام.

طرق سداد المستحقات المالية بنظم تقسيط ميسرة 

وأفاد رئيس الجهاز، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وضعت قواعد لسداد المستحقات المالية منها يمكن سداده بإحدى الطريقتين التاليتين: استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، أو سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد، مضافاً إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة الى 0.5٪ مصاريف تحصيل + 2٪ طبقاً لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز المدينة، وذلك قبل الاستلام.

تشريعي فبراير طرح محلا للبيع العلني المزاد برج العرب

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