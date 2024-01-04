رئيس جهاز القاهرة الجديدة: تنفيذ 20% من مشروعات الطرق بالتجمع السادس

كشف المهندس عبدالرؤوف حامد الغيطي رئيس جهاز القاهرة الجديدة، عن الموقف التنفيذي لمشاريع الطرق ومعدلات تنفيذها بمنطقة مثلث الأمل بالتجمع السادس على مساحة 4800 فدان وطرق الـ ”RR”، والتي تعد أحدي مشروعات الطرق القومية بمدينة القاهرة الجديدة، وفقا للتكليف الرئاسي تم البدء في تنفيذ أعمال الطرق وفقا لخطة الجارية لعام 2024 .

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التفاصيل الكاملة لمشروع التجمع السادس والـRR القاهرة الجديدة

وقال المهندس عبد الرؤوف الغيطي في تصريح خاص لـ" الدستور "، إن نسبة معدلات الإنجاز الطرق القومية بمثلث الأمل بالتجمع السادس بلغت نحو 20% ،وأن هيئة المجتمعات العمرانية خاطبت جهاز القاهرة الجديدة بالموافقة على تعديل منطقة مثلث الأمل سابقا بالتجمع السادس.

بمساحة حوالي 4800 فدان.. منطقة مثلث الأمل امتداد لمدينة القاهرة الجديدة

وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أن تنفيذ أعمال طرق جديدة داخل منطقة مثلث الأمل، ليتم ربطها بالطرق والمحاور السريعة لتنمية تلك المنطقة، لافتاً في هذا الصدد إلى أن منطقة مثلث الأمل تعدُ امتداداً لمدينة القاهرة الجديدة، وتسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل جديد بمساحة حوالي 4800 فدان بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح "الغيطي"، أنه تم البدء في أعمال قطع وشق الطرق بمثلث الأمل "التجمع السادس" ، حيث تقع المنطقة بموقع متميز بين طريق العين السخنة الجديد، والطريق الأوسطي، بجانب قربها من العاصمة الإدارية الجديدة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفى نفس السياق صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى ، أنه جاري تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير رافع مياه الشرب رقم 4، وكذا أعمال الطرق بمحور RR الرابط بمحور العبور بالتجمع الثالث وحتى محمد بن زايد بالامتداد الشرقي للمدينة مرورا بالتسعين الجنوبي التي بلغت نسبة الإنجاز نحو 30% ، وتنفيذ أعمال محور 24 بالامتداد الشرقي الرابط بين التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي للمدينة.

ونوه رئيس جهاز القاهرة الجديدة، بتكثيف الجهود المبذولة لإنهاء الأعمال فى التوقيتات المحددة لها تيسيرا على قاطني ورواد المدينة.

تسليم بعض الوحدات بمشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض

وفيما يخص مشروعات الإسكان، أعلن قيام الجهاز بالفعل بتسليم بعض الوحدات بمشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض لمالكيها على أن تستكمل أعمال تسليم باقى الوحدات تباعًا.

وأوضح أنه يجري تنفيذ محور سكن لكل المصريين بالمدينة بعدد 222 عمارة سكنية بواقع عدد 5328 وحدة نموذج 90 متر مربع و120 متر مربع كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينه ضمن خطة الدولة بتوفير سكن ملائم لكل المصريين.

وأشار إلى أنه أصدر توجيهاته وتعليماته للقائمين على التنفيذ بمتابعة تنفيذ الأعمال طبقا لتوجيهات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ وحدات سكنية متكاملة ومتنوعة على أفضل مستوى تلبي احتياجات كافة المواطنين بالدولة