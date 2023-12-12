الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الغيطى: تنفيذ 75% من مشروع "سكن لكل المصريين" بالقاهرة الجديدة (صور)

جولة رئيس جهاز القاهرة
جولة رئيس جهاز القاهرة الجديدة

أجرى المهندس عبدالرءوف حامد الغيطى رئيس جهاز القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان بالتجمع الثالث. 

وتابع الغيطى، معدلات تنفيذ محور "سكن لكل المصريين" رافقه المهندسان التنفيذيان لمشروعات الإسكان والطرق واللاندسكيب والمرافق والبينة التحتية ونواب رئيس الجهاز.

وأشار إلى أنه جار تنفيذ محور سكن لكل المصريين بالمدينة بعدد 222 عمارة سكنية بواقع 5328 وحدة سكينة نموذج 90 متر مربع و120 متر مربع كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة ضمن خطة الدولة؛ لتوفير سكن ملائم لكل المصريين.

وأعلن رئيس جهاز القاهرة الجديدة، عن ارتفاع نسب تنفيذ المشروع لنحو  75%، لافتا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع مع بداية العام الجديد 2024. 

 

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مشروعات الطرق بالقاهرة الجديدة 

ذكر أنه تم تطوير ورفع كفاءة امتداد شارع التسعين الجنوبي من ميدان نادي رويال وحتى الطريق الأوسطى، ومشروع تطوير ورفع كفاءة محور 24 بمنطقة الامتداد الشرقى للمدينة.

وأوضح أن محور 24، يتكون من 6 حارات بعرض 19 مترا في كل اتجاه، وطريق خدمة به 3 حارات بعرض 10.5 متر، وطول إجمالي 10 كيلو متر  وعرض إجمالي 75 مترا، ويربط المحور بين التسعين الشمالي والتسعين الجنوبي، ويتقاطع مع محور محمد بن زايد، وخط المونوريل، ومحور 28، الذي يتكون من 6 حارات، وطريق خدمة به 3 حارات، وبطول إجمالي 2 كيلومتر، ويمتد إلى الطريق الدائري الأوسطي، ويخدم منطقة بيت الوطن.
كما ذكر أنه تم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة محور شرق مديرية الأمن بالتجمع الأول، بطول 1.8 كم، ويتكون من 6 حارات، في كل اتجاه، وحارة خدمة، ويربط طريق يوسف السباعى بطريق السويس، وتكمن أهمية هذا المحور فى التيسير على المواطنين للدخول والخروج من المدينة، ويعمل على دفع عجلة التنمية للمنطقة بالكامل.

ارتفاع نسبة انجاز سكن لكل المصريين القاهرة الجديدة

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