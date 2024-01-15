الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يتفقد محطة تنقية مياه الشرب بالأميرية بطاقة تصميمية 600 ألف م3 يومياً والمأخذ المُغذى لها

وزير الإسكان يتفقد
وزير الإسكان يتفقد محطة تنقية مياه الشرب

 


تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة تنقية مياه الشرب بالأميرية بطاقة تصميمية 600 ألف م3 يومياً، والمأخذ المُغذى لها، لمتابعة سير العمل بمختلف مكونات ومراحل المحطة، ويرافقه مسئولو الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهازين التنفيذي والتنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب بالقاهرة.


وتفقد وزير الإسكان ومرافقوه عنبر الطلمبات بالمحطة، والذى يحتوى على طلمبات دخلت الخدمة منذ أكثر من 60 عاما، وما زالت تعمل بكفاءة حتى الآن، موضحاً أن تنفيذ أعمال الصيانة القياسية يطيل العمر الافتراضي لمختلف مكونات المحطة، ويضمن تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى جودة وأفضل مستوى.


وواصل الوزير جولته لمتابعة سير العمل بمختلف مكونات محطة مياه الأميرية، والتى تتكون من 3 مراحل (الأولى بطاقة 300 ألف م3/يوم، ودخلت الخدمة عام 1962، والثانية بطاقة 100 ألف م3/يوم، ودخلت الخدمة عام 1998، والثالثة بطاقة 200 ألف م3/يوم)، وتخدم مناطق (الزيتون – بعض مناطق مدينة نصر – الأميرية –  الوايلى – حدائق القبة – غمرة – أرض اللواء – كرداسة – قرى شمال الجيزة).


وخلال تفقده للمأخذ المغذى لمحطة مياه الأميرية، شاهد الدكتور عاصم الجزار، التجربة التى نفذتها شركة مياه القاهرة بالجهود الذاتية، وتتمثل فى تنفيذ رشاشات مياه قبل بوابات دخول المياه للمأخذ، لمنع دخول الشوائب وبقع الزيت فى حالة وجودها، بما يضمن عدم التأثير على مكونات المحطة.

ارجو حذف التكرار.. 

وواصل الوزير جولته لمتابعة سير العمل بمختلف مكونات محطة مياه الأميرية، والتى تتكون من 3 مراحل (الأولى بطاقة 300 ألف م3/يوم، ودخلت الخدمة عام 1962، والثانية بطاقة 100 ألف م3/يوم، ودخلت الخدمة عام 1998، والثالثة بطاقة 200 ألف م3/يوم)، وتخدم مناطق (الزيتون – بعض مناطق مدينة نصر – الأميرية –  الوايلى – حدائق القبة – غمرة – أرض اللواء – كرداسة – قرى شمال الجيزة).


وخلال تفقده للمأخذ المغذى لمحطة مياه الأميرية، شاهد الدكتور عاصم الجزار، التجربة التى نفذتها شركة مياه القاهرة بالجهود الذاتية، وتتمثل فى تنفيذ رشاشات مياه قبل بوابات دخول المياه للمأخذ، لمنع دخول الشوائب وبقع الزيت فى حالة وجودها، بما يضمن عدم التأثير على مكونات المحطة.

 

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية محطة تنقية مياه الشرب مسئولو الوزارة

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