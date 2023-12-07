محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظات القناة والوفد المرافق، وذلك لمتابعة مشروعات التعاون المشتركة بين الشركة والمحافظة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وناقش محافظ بورسعيد مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، كافة الموضوعات المتعلقة بمشروعات الشركة في محافظة بورسعيد، فضلًا عن جهود إنهاء العمل في عدد من محطات الصرف الصحي ومياه الشرب الجارية تنفيذها، وسبل تذليل أي عقبات قد تواجه إنهاء المشروعات.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتعاونها المثمر مع محافظة بورسعيد، في دعم خطة التوسع في إنشاء وتطوير العديد من محطات الصرف الصحي لاستيعاب المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، ومعالجة مشكلات الصرف في الأحياء الأكثر كثافة سكانية.

من جهته، وجَّه رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المستمر مع الشركة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على أعلى مستوى، مشيدًا بالطفرة التنموية التي شهدتها بورسعيد على كل الأصعدة.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث