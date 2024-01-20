فى جولة ليلية استكمالًا لزيارته إلى محافظة أسوان: مدبولى يتفقد مكتبة مصر العامة بأسوان

استكمالًا لزيارته اليوم إلى محافظة أسوان، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة ليلية بعدد من المشروعات بالمدينة، بدأها بتفقد مكتبة مصر العامة بمدينة أسوان، يرافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تشغيل هذه الصروح الثقافية تعزيزًا لدورها في رعاية طاقات النشء، وتنمية إبداعاتهم، وإفراز المواهب في كافة المجالات، مع ضرورة الاستعانة بالقطاع الخاص لضمان كفاءة واستدامة التشغيل.

من جانبها أشارت وزيرة الثقافة إلى أن هذه المكتبة تمثل منارة للثقافة بأسوان، وتم اختيار موقع متميز لتنفيذها، يتوسط العديد من المزارات الأثرية والسياحية، حيث تضم قاعات مختلفة لإقامة الفعاليات والتدريبات والأنشطة، منها قاعة السيمنار وقاعات التدريب، إلى جانب قاعة متعددة الأغراض تمارس فيها الأنشطة الثقافية والفنية والحرف اليدوية والمشغولات وفعاليات خاصة بذوي الهمم وكذلك فعاليات مدرسة الخط العربي؛ وقاعة الحاسب الآلي وهي خاصة بتدريبات الحاسب والبرامج المتنوعة الخاصة به، كما تشتمل على جراج لاستيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المرورى، إلى جانب قاعة اجتماعات كبرى، ومكتبات لمختلف الأعمار، وقاعة سينما لعرض أفلام للطفل، مع استغلال باقي المساحات كمناطق مفتوحة ومسطحات خضراء لممارسة الأنشطة المختلفة.

وتفقد رئيس الوزراء جانبًا من مكونات المكتبة، حيث أوضحت الوزيرة خلال التفقد أن مكتبة مصر العامة بمدينة "أسوان"، أقيمت على مساحة تصل إلى 3200 م2، وتشمل مبنى المكتبة، والموقع العام والمباني الملحقة، وتضم بين جنباتها مكتبتين متخصصتين واحدة للكبار، بها عددٌ كبير من الكتب في مختلف المجالات، وأخرى للطفل، وهي خاصة بالفئة العمرية من عمر 4 سنوات وحتى ١٥ سنة وهي مزودة بأحدث الإصدارات الخاصة بالأطفال، كما تم تزويدها بأجهزة الحاسب والإنترنت لتقديم الخدمات الخاصة بالمكتبات الرقمية والإلكترونية وسهولة الوصول إلى المنصات الإلكترونية المختلفة؛ مع النفاذ إلى المنصات الخاصة بالأطفال، ويوجد بمكتبة الطفل ركن مخصص لأنشطة الطفل والألعاب الخاصة بهم.

وأضافت الوزيرة أن المكتبة تضم المسرح الروماني المفتوح لاستضافة الأنشطة الثقافية والحفلات الخاصة بأصدقاء المكتبة، واستراحة لمقدمي العروض والفقرات، ويوجد عدد (۲) كافتيريا بالمبني لخدمة المترددين على المبنى وتقديم الخدمات الممكنة في الضيافة والاستقبال ويوجد حديقة خاصة بالمكتبة.

من جانبه أوضح السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، أن هذا الصرح يضم العديد من الكتب المهداة، حيث قام الصندوق بإهداء ٢٧٣٣ كتابًا لمكتبة مصر العامة بأسوان، إلى جانب ٢٨٠٠ كتاب مهداة من المركز القومي للترجمة بوزارة الثقافة، و١٥٠٠ كتاب مهداة من مجلس النواب، و٩٩٦٧ كتابًا مهداة من مكتبة مصر العامة الرئيسية، و٨ آلاف كتاب مهداة من الأستاذة دينا الغامري المالكة لدار بردي، بالإضافة إلى التجهيزات المهداة من صندوق مكتبات مصر العامة لمكتبة مصر العامة بأسوان، ومن بينها ٢٠ جهاز حاسب آلي، وآلة طباعة لكارنيهات العضوية، مع تمويل مقدم من الصندوق لشراء خامات الأنشطة، وألعاب الأطفال، والإنترنت، وأدوات كتابية، ومطبوعات، وأجهزة إلكترونية مختلفة، ومدرسة خط عربي.

وخلال الجولة تفقد رئيس الوزراء قاعة مخصصة لأنشطة الأطفال، وتفاعل مع ما يقدمونه من أنشطة فنية في مجال الرسم، وأجرى حوارًا مع عدد من الأطفال محفزًا إياهم، كما تعرف من السيدة سهير مكي، مديرة المكتبة، على عددٍ من الأنشطة المقدمة للصغار، حيث تفقد قاعة متعددة الأغراض واستمع إلى أنشطة فنية في مجال الغناء لصغار بينهم طفلة كفيفة من ذوي الهمم تغني وتشدو بصوت عذب، وهو ما دعا رئيس الوزراء لتقديم التحية لها والإشادة بموهبتها، كما زار قاعة تضم معرضًا للمنتجات اليدوية ذات الطابع التراثي، ووجه بإقامة المعارض اليدوية بفروع المكتبة بالقاهرة نظرًا للشغف الكبير بهذا النوع من المنتجات هناك، وتفقد قاعة بها ندوة توعوية عن مخاطر المخدرات، بما يعكس تنوع وتكامل النشاط الذي تقدمه المكتبة لأهالي أسوان وأطفالهم.