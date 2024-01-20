من أسوان.. "إكسترا نيوز" ترصد تفاصيل جولة مدبولى لتفقد عدد من المشروعات

رصدت مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، رنا عبدالله، تفاصيل جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمحافظة أسوان لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

وقالت مراسلة "إكسترا نيوز" إن محافظة أسوان اليوم تشهد تفقد وافتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية في أسوان، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء بدأ جولته في مركز إبداع مصر الرقمية وتفقد عددًا من الأنشطة التي يقدمها المركز.

وأضافت أن رئيس مجلس الوزراء استمع إلى عدد من قصص النجاح للمستفيدين من مركز إبداع مصر الرقمية، كما أجرى عددًا من الحوارات مع المستفيدين.

رئيس الوزراء: مشروعات حياة كريمة بأسوان ساهمت في تطوير القرى والمراكز

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء تفقد أيضًا محور بديل خزان أسوان، حيث أكد الأهمية الكبيرة لهذا المحور خصوصًا أنه سينقل الحركة المرورية من جسم خزان أسوان إلى المحور الجديد، وبالتالي زيادة العمر الافتراضي لمحور خزان أسوان البديل.

وتابعت: "أيضًا شهد رئيس مجلس الوزراء رفقة عدد من الوزراء، المعدات في أسوان الجديدة من حيث الاستعداد والجاهزية التامة لاستقبال أي طوارئ أو أزمات، بالإضافة إلى تفقد عدد من مشروعات حياة كريمة بقرية فارس، وأكد أهمية تلك المشروعات ودورها في تطوير وعمل نقلة نوعية بكافة قرى ومراكز محافظة أسوان".