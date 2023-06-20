مياه دمياط: انقطاع المياه بعدة مناطق لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، انقطاع المياه عن عدة مناطق لمدة 8 ساعات، وذلك اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء وذلك يوم الأربعاء الموافق 21/6/2023.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لأعمال تركيب لوحة مغذيات محطة مياه كفر سليمان.

وأوضحت الشركة، أن الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه هي السنانية – مركز ومدينة كفر سعد – طريق 801 (طريق المطار – السوالسة – الجبالية –العرايضة – أم الرضا) بينما الأماكن المتأثرة بضعف المياه هي كفر البطيخ - رأس البر - الركابية - جمصة البلد -الوسطاني.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.