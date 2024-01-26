الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فعاليات قافلة "الشباب والمناخ" بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شاركت قافلة "الشباب والمناخ" للتوعية البيئية والتغيرات المناخية في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، بالتعاون مع منظمة اليونيسف وهيئة الأمم المتحدة، ومبادرة SRS، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتهدف القافلة إلى الحد من مسببات التغيرات المناخية، ورفع الوعى العام بالظاهرة وأبعادها الاقتصادية والتعامل معها، بمشاركة مجموعة من الشباب وممثلي الجهات المشاركة.

وتضمنت الفعاليات كلمة عن المناخ وتغيراته والآثار الناتجة عنه، أعقبتها فقرات غنائية وورش عمل وتوعية ميدانية داخل المعرض، وورشة عمل حول تعريف التغيرات المناخية، ورشة عمل حول زراعة الأسطح، أفلام بيئية، ألعاب "من سيربح "، "ابحث عن الكربون"، ورشة عمل تاريخ التغيرات المناخية، ورشة عمل حول بيت صديق للبيئة.

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مديرة إدارة التوعية بـ"حياة كريمة": تنظيم معرض الكتاب "ممتاز "

معرض الكتاب 

وقال حسن البرلسي، مسؤول العلاقات العامة والتعاون الدولي بمبادرة "EGYouth4CLIMATE" إن مصر من أشد البلدان تعرضا لآثار تغير المناخ، وقد اتخذت الحكومة المصرية خطوات ملموسة من أجل التصدي للتحديات والمخاطر التي يفرضها تغير المناخ، وكان آخرها إصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. 

وتتناول الاستراتيجية قضايا مفصلية رئيسية في هذا القطاع وتتصدى في الهدف الخامس لتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ.

كما تهدف القافلة إلى النهوض بالتثقيف البيئي والعمل المناخي من خلال كرفان التوعية البيئية، والذي يجوب محافظات الجمهورية كمبادرة وطنية تسعى لتمكين النشء والشباب للتفاعل مع قضايا تغير المناخ، ويستهدف توعية وتحفيز الشباب وتمكينهم من التفاعل الإيجابي مع قضايا البيئة والمناخ والنهوض بالثقافة البيئية والعمل المناخي للأجيال القادمة.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
الشباب والمناخ قافلة الشباب والمناخ والتغيرات المناخية معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 وزير الشباب والرياضة معرض الكتاب

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