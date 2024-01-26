"اطبع".. أول منصة عربية لطباعة الكتب عند الطلب تشارك في معرض الكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، وجود منصة إلكترونية عبارة عن منصة وسيطة ومتجر كتب.

أول منصة عربية احترافية تقدم خدمات طباعة الكتب عند الطلب

وتعد مكتبة اطبع أول منصة عربية احترافية تقدم خدمات طباعة الكتب، عند الطلب لسوق النشر العربي، وتعد تجربة جديدة في عالم الطباعة والنشر بنموذج الطباعة عند الطلب، الذي يعتمد على الطلب المسبق، حيث لا يتم طباعة الكتب إلا بعد طلبها من العملاء.

أهداف المنصة

وتهدف المنصة إلى الوصول إلى أسواق جديدة وقراء أكثر حول العالم، كما تتيح المنصة خيارات طباعة متنوعة تلبي احتياجات الناشرين والمؤلفين، بالإضافة إلى سهولة التعديل والتحديث الفوري على الكتب والأغلفة، وأتمتة كافة جوانب عملية الطباعة والنشر بداية من التسجيل ورفع الكتب حتى الطباعة والتوصيل.



وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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