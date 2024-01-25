الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الدستور" تنشر خريطة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي

خريطة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، أكثر ما يبحث عنه المهتمين بالحضور لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، خلال الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، على أن يستمر العمل في المعرض من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساء.

خريطة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024، تحت شعار “نصنع المعرفة.. نصون الكلمة”، وذلك على مساحة 80 ألف م2، ويضم 5 صالات للعرض، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

خريطة معرض الكتاب 2024

اهتم القائمون على المعرض بتصميم خريطة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 لسهولة تحميلها والاحتفاظ بها.
وتحتوي خريطة معرض الكتاب على ما يلي:
قاعة 1
تتضمن صالة 1 «A» حوالي 68 دار نشر.
كما تتضمن صالة 1 «B» حوالي 66 دار نشر.
تحتوي صالة 1 «C» حوالي 71 دار نشر.

قاعة 2
تحتوي صالة 2 «A» حوالي 63 دار نشر.
تتضمن صالة 2 «B» حوالي 62 دار نشر.
كما تتضمن صالة 1 «C» حوالي 62 دار نشر.

لينك خريطة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

وتتميز خريطة معرض الكتاب 2024، بتوضيح كافة أماكن دور النشر والأجنحة المقامة بالصالات بالألوان، حتى يسهل تميزها وتكون واضحة للزوار، من خلال هذا اللينك.

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جناح لدور النشر الجديدة فى معرض الكتاب 2024

وفي نوفمبر الماضي؛ قررت اللجنة استيعاب الناشرين الجدد الذين تقدموا للمشاركة في المعرض ولم تنطبق عليهم الشروط، بأن تخصص الهيئة المصرية العامة للكتاب جناحا تبلغ مساحته 45 مترًا لدور النشر الجديدة التي لم يتخط عدد إصداراتها الـ50 عنوانًا، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، أو دور النشر التي لم ينطبق عليها باقي شروط المشاركة في المعرض بجناح مستقل، في إطار دعم صناعة الكتاب والنشر، ومساندة الناشرين للاستمرار في مسيرتهم القومية.

وتحل دولة النرويج ضيف شرف دورة معرض الكتاب 2024 والتي تحمل رقم 55 من دورات معرض القاهرة للكتاب، واختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 والمقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شكلتها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، لما قدمه من أعمال مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن، ووافقت اللجنة على اختيار الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل.

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