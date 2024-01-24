تخصيص 7 خطوط أتوبيس لتوصيل زوار معرض الكتاب.. تعرف عليهم

خصصت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل عدد من خطوط الأتوبيس بمحافظة القاهرة لتوصيل زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55 والتي تنطلق غدا الخميس الموافق 25 يناير الجاري، ذلك بالإضافة إلى الخطوط الموجودة بالفعل في مختلف المواقف العامة والتي تمر على موقع معرض القاهرة الدولى للكتاب في مركز مصر للمعارض الدولية، وفي السطور التالي نستعرض لكم خطوط الأتوبيسات لمعرض الكتاب.

مواصلات معرض الكتاب

تم تخصيص 7 خطوط أتوبيس من القاعرة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، حيث تم توفير 10 أتوبيسات من موقف عبدالمنعم رياض، ويكون خط سيرهم عبدالمنعم رياض- رمسيس- عباسية- جامعة الأزهر- محور المشير- معرض القاهرة الدولى للكتاب.

كما تم توفير 10 أتوبيسات من دوران شبرا ويكون خط سيرهم دوران شبرا- شارع شبرا- أحمد حلمي- شارع رمسيس- عباسية- نادي السكة- جامعة الأزهر- محور المشير- معرض القاهرة الدولى للكتاب.

خطوط مواصلات معرض الكتاب

تم توفير 8 أتوبيسات من منطقة النزهة الجديدة ويكون خط سيرهم منطقة النزهة الجديدة- ميدان الحجاز- السبع عمارات- مكرم عبيد- مصطفى النحاس- المنهل- الرفاء والأمل- معرض القاهرة الدولى للكتاب.

بالإضافة إلى توفير 7 أتوبيسات من منطقة الأميرية ويكون خط سيرهم منطقة الأميرية- ميدان المطرية- الحلمية- كلية بنات عين شمس- ميدان الشهيد هشام بركات- الحي السابع- حي السفارات- معرض القاهرة الدولى للكتاب.

أتوبيسات معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتم توفير 10 أتوبيسات من ميدان الجيزة ويكون خط سيرهم من ميدان الجيزة- جامعة القاهرة- القصر العيني- السيدة عائشة- الأوتوستراد- جامعة الأزهر- معرض القاهرة الدولى للكتاب.

ومن منطقة صقر قريش تم توفير 5 أتوبيسات وخط سيرهم يبدأ من منطقة صقر قريش- كارفور المعادي- نادي وادي دجلة- الطريق الدائري- محور المشير- معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وفي منطقة المظلات تم توفير 8 أتوبيسات خط سيرهم يبدأ من المظلات- سراي القبة- روكسي- السبع عمارات- الحي الثامن- الوفاء والأمل- محور المشير- معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ذلك بالإضافة إلى الخطوط الأساسية الموجودة بشكل عام في أحمد حلمي-معرض الكتاب- التجمع الثالث/ عبدالمنعم رياض-مرعض الكتاب-الجامعة الأمريكية/ شرق شبرا الخيمة-معرض الكتاب- التجمع الثالث/ بولاق الدكرور-معرض الكتاب- التجمع الثالث.