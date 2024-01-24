المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي يشارك في فعاليات معرض الكتاب

أعلن المركز الثقافـي القبطي الأرثوذكسي، عن مشـاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب صالة: 1، جناح: B34.

ويعرض المركز الثقافي القبطي مجموعة متنوعة من الكتب اللاهوتية – التي تدرس علوم الدين- ومجموعة تأملات وأعمال كتابية للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكتابات الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي، وكتابات وإصدارات للبابا الراحل شنودة الثالث البطريرك الـ117 من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024 في نستخة الـ"55"، غدًا الخميس، خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس؛ وذلك تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

افتتاح معرض الكتاب 2024



كانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قد تفقدت اللمسات النهائية لتجهيزات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قبيل افتتاحه اليوم، إذ يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

من المقرر أن يستمر العمل في معرض الكتاب 2024 من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساء.

ويمكن للراغبين في دخول معرض الكتاب 2024 الحصول على التذاكر من خلال المنصة الرقمية عبر الرابط من هنا واتباع عدد من الخطوات؛ وهي كالتالي:

- اختيار أيقونة شراء تذكرة.

- اختيار شراء تذكرة دون عمل حساب على المنصة في حال عدم رغبتك في إنشاء حساب على موقع المعرض.

- إدخال رقم تليفونك المحمول.

- تحديد عدد التذاكر الذي ترغب في شرائه من المعرض.

- الضغط على اختيار وسيلة الدفع (بطاقة ائتمان - كارت ميزة - أمان أو مصاري أو وسائل الدفع الإلكتروني).