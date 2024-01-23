الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الكاثوليكية" تحي ذكري القديس اكليمنضوس أسقف انقره وصديقه أجاتانجيلو الشهداء

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

تحي الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم القديس اكليمنضوس أسقف انقره وصديقه أجاتانجيلو الشهداء.
 

ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني
 

  • وُلد القديس اكليمنضوس في انقره من آسيا الصغرى، سنة 257م، من أب وثني وأم مسيحية. فلما توفّي والده، وهو صغير السن، تبنّته امرأة مسيحية تقية اسمها صوفيا، فنشأ لديها على التقوى. وقد امتاز، منذ نعومة أظفاره، بعطفه على الأطفال الفقراء وغيرته على الإيمان بالمسيح. ورد إنه كان يصوم ويصلّي كالرهبان وهو بعد في الثانية عشرة.
  • لاحظه الأسقف المحلي فسامه شمّاسًا فكاهنًا ثم اختير أسقفًا لأنقرة في العشرين. ورغم حداثته ساس ‏رعيّته بمعرفة الشيوخ وحكمتهم. عنايته بالأطفال الفقراء واليتامى بدت مميّزة. فلما ذاع صيته بلغ أذني الوالي فقبض عليه وعرّضه للضرب أملًا في ردعه فلم يرتدع، فحطّم فكّيه وألقاه في السجن.
     
  • بقي كليمنضوس في الأسر، على ما ورد، ثمانية وعشرين عامًا ذاق خلالها كافة أنواع التعذيب والحرمان. قيل إنه استيق إلى رومية ونيقوميذية وأميسا وطرسوس، ثم أعيد إلى أنقرة. لم يترك الولاة طريقة لكسر صلابته وتمسّكه بالإيمان بالمسيح إلاّ جرّبوها فلم ينتفعوا شيئًا. 
     
  • أما أجاتانجيلو، ويعني اسمه الملاك الصالح، فوثني اهتدى بمثال كليمنضوس وتبعه فعانى أصنافًا من الاضطهاد إلى أن جرى قطع رأسه. وفاز كلاهما بإكليل الشهادة سنة 309م.
    يعتبر كليمنضوس في التراث البيزنطي عظيمًا في الشهداء. أقيمت له في القسطنطينية قديمًا كنيستان هناك ربضت أكتر رفاته.
  • بعض الرفات، فيما يبدو، أخذتها الحملات الصليبية في القرن الثالث عشر، وقد وصلت إلى يد حنّة ملكة النمسا فهدتها لدير فال دو غراس. أما في الشرق فقطعة من ‏جمجمته موجودة في دير للسيدة في أفريتانيا (اليونان) وله ذراع في بتراكي القريبة من أثينا، وبعض رفاته موجود في ديري ديونيسيّو ‏و زوغرافو في جبل آثوس وفي دير القديس يوحنا اللاهوتي في باتموس.
الكنيسة الكاثوليكية بمصر القديس اكليمنضوس أسقف انقره ه أجاتانجيلو الشهداء للأب وليم عبد المسيح

مواد متعلقة

رئيس أساقفة سبسطية: في أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين نطالب بإنهاء الحرب

"الكاثوليكية" تحي ذكري القديس أندرو تشونغ معلم التعليم المسيحي

موعد إغلاق دير البراموس بوادي النطرون خلال احتفالات القديسين مكسيموس ودوماديوس

الأنبا باسيليوس فوزي يلتقي لجنة المشروع الإيبارشي "شبابنا 2030"

الأنبا ثاؤفيلس رئيسًا شرفيًّا لبيت العائلة بأسيوط

البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيس المكتبة الوطنية للبرازيل

موعد صوم يونان النبي 2024 وفقًا للكنيسة السريانية الكاثوليكية

بالتزامن مع ذكرى استشهادها.. أبرز المعلومات عن القديسة دميانة

الأكثر قراءة

عاجل| على طريقة صلاح.. الأهلى يستقر على عودة "الشناوى" إلى القاهرة

عاجل.. ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

الرئيس السيسى: إضافة الطاقة النووية تسهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

رئيس معهد الفلك: لا خسائر مادية أو بشرية جراء زلزال إدفو

هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب الأقصر.. شعر بها السكان

نتنياهو: عشنا أمس أحد أصعب أيام الحرب فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

‏اسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوي!!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! "1"

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهي؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى