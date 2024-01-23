الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا ثاؤفيلس رئيسًا شرفيًّا لبيت العائلة بأسيوط

الأنبا ثاؤفيلس
الأنبا ثاؤفيلس

شهدت إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عددًا من الفعاليات والأنشطة عقب احتفالات عيد الغطاس المجيد لعام 2024.

 إذ استقبل الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط ورئيس دير الشهيد الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط، أمس، وفدًا رفيع المستوى من قيادات بيت العائلة المصرية، في مقر الدير.

وقدموا التهنئة لنيافته لتوليه منصب الرئيس الشرفي لبيت العائلة بأسيوط.

كما صلى الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر قداس عيد عرس قانا الجليل الموافق عيد القديسة دميانة، وذلك بكنيسة القديسة دميانة والقديس الأنبا أبرآم بمدينة الأمل.


وبعد صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٢٢ من أبناء الكنيسة شمامسة برتبة إبصالتس.
وعقب انتهاء القداس تم الاحتفال بتخريج أول دفعة إعداد خدام بالكنيسة  وعددهم ٥٠ خادمًا وخادمة.


وشارك في صلوات القداس والرسامة والحفل التخرج، عدد من كهنة المنطقة وخورس شمامسة الكنيسة وشعبها.
 

جدير بالذكر أنه أحتفلت  الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس 22 يناير2024، بعيد عرس قانا الجليل، وهو من الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة وفقًا للسنكسار.

ويعد هذا العيد هو تذكار أول معجزة قام بها السيد المسيح بحياته وفقًا للكتاب المقدس، وقام خلالها بتحويل الماء إلى خمر غير مسكر، كما بارك أيضا سر الزواج.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بـ 28 عيدا خلال العام، وهى تنقسم إلى قسمين، وهما الأعياد السيدية الكبرى، والتي تخص السيد المسيح، وتعيش فيها الكنيسة أحداث تذكارًا لأحداث أيام عصر السيد المسيح، من خلال الطقس الكنسي نعيش أحداث هذه المناسبات السيدية المهمة.

والفرق بين الأعياد السيدية الكبرى  والصغرى، فإن الأولى وفق المفهوم المسيحي تمس "خلاص البشرية" مباشرة، أما الثانية فهي أحدث أو عيد مختص بالسيد المسيح نفسه، ولكنه غير أساسي لإتمام خطة الخلاص.

وتشمل الـ7 أعياد الكبيرة على:“البشارة 29 برمهات، وعيد الميلاد والذي يحل في 7 يناير من كل عام، وعيد الغطاس والذي يحل في 19 يناير من كل عام، وعيد الشعانين الأحد السابع من الصوم الكبير، وعيد القيامة الأحد الثامن من الصوم الكبير، الصعود اليوم الأربعين من القيامة، عيد العنصرة اليوم الخمسين من القيامة”.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر فبراير 2024 لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاث أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيهم الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، وينتهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حتفالات عيد الغطاس المجيد لعام 2024 الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط عيد القديسة دميانة

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