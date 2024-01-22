البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيس المكتبة الوطنية للبرازيل

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في مقر المكتبة البابوية بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم الاثنين، السيد ماركو لوكيزي رئيس المكتبة الوطنية في البرازيل.

ورحب قداسة البابا بضيفه، ثم تكلم عن الكنيسة القبطية وتاريخها، وعلاقاتها مع كنائس العالم.

كما تناول قداسته العلاقة الطيبة التي تربطها بالحكومة المصرية ومؤسسة الأزهر، مؤكدًا على أن الكنيسة تؤسس علاقاتها مع كافة الكيانات على أساس ترسيخ المحبة وصنع السلام.

ومن جانبه، أعرب رئيس مكتبة البرازيل الوطنية عن انبهاره بالمكتبة البابوية التي تحوي العديد من المراجع الخاصة بتاريخ الكنيسة القبطية والدراسات القبطية، مما يتيح فرصة كبيرة لاستقبال الباحثين ويسهل لهم امكانية عمل دراساتهم.

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية السبت، للتهنئة بعيدي الميلاد والغطاس، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء أركان حرب هشام حسني قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء وائل ثروت وكيل المخابرات العامة للقطاع الشمالي، واللواء سالم مهني مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، والأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية وعدد من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية والدينية وممثلي الأزهر الشريف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الإسكندرية.

وتحدث قداسته عن بهجة الاحتفالات بالأعياد التي تجمع الأخوة معًا.

شارك في استقبال المهنئين الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب)، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، ووكيل البطريركية بالإسكندرية القمص أبرآم إميل.

وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء الجمعة، صلوات لقان وقداس عيد الغطاس المجيد (المسمى كنسيًّا عيد الظهور الإلهي) بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

شارك في الصلوات الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب)، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، ووكيل البطريركية بالإسكندرية القمص أبرآم إميل والآباء كهنة الكنيسة.