موعد إغلاق دير البراموس بوادي النطرون خلال احتفالات القديسين مكسيموس ودوماديوس

يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن موعد إغلاق دير البراموس بوادي النطرون، بسبب احتفالات القديسين الروميين مكسيموس ودوماديوس، وتحيي الكنيسة الأرثوذكسية الخميس المقبل، ذكرى رحيل القديسين الروميين مكسيموس ودوماديوس.

وقال دير البرموس، الذي يشرف عليه الأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (برموس) بوادي النطرون بأن الاحتفال بعيد القديسين مكسيموس ودوماديوس يوم الخميس 25 يناير 2024، سيكون قاصرًا على الآباء الرهبان فقط، ولن يسمح بزيارة الدير طوال اليوم، سواء للأفراد أو المجموعات أو الرحلات وكذلك يعتذر الدير عن عدم استقبال الآباء الكهنة أو الشباب طالبي قضاء فترة خلوة روحية.

واختتم الدير، نرجو في المحبة عدم توقع قبول أي استثناء في هذا الأمر، الأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس الدير.

دير البراموس



يرتبط دير البراموس بالقديسين الروميين مكسيموس ودوماديوس، ويعتبر الدير الحالى من أديرة الثيؤطوكوس أى الأديرة التوأم أذ أن الرهبان الأرثوذكس أرادوا مقاومة البدعة اليوليانية فى القرن السادس الميلادى فأنشأوا كنائس تحمل لقب ثيؤطوكوس إلى جوار الكنائس الأصلية التى تحمل اسم الجماعة الرهبانية

- وكذلك من قديسي الدير الأنبـا موسى مــن أروع الأمثـة لحياة التوبة والقديس الأنبا إيسوذورس قس لإسقيط والقديس الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك

- يحتوى الدير على أسوار شاهقة بنيت بعد الغارة البربرية السادسة التى وقعت سنة 817 يصل ارتفاعها إلى 11 متر وعرضها إلى مترين ونصف وايضا القصر ويستخدم للضيافة.

كنائس الدير

- كنيسة العذراء الأساسية الأثرية

- ملحق بها كنيستان

- كنيسة الأمير تادرس

- كنيسة مارجرجس الرومانى

- كنيسة ماريوحنا المعمدان

ورئيس الدير الحالي، هو الأنبا إيسوذوروس، وستة من رهبانه ارتقوا الكرسى البابوى، وهم البابا خريستوذولوس 66 – البابا يوأنس الرابع عشر 96 – البابا متاؤس الرابع 102 – البابا كيرلس الخامس 112 – البابا يوأنس التاسع عشر 113 – البابا كيرلس السادس 116