الأنبا باسيليوس فوزي يلتقي لجنة المشروع الإيبارشي "شبابنا 2030"

التقى الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ممثلي جميع المكاتب، والأنشطة الخدمية، أعضاء لجنة المشروع الإيبارشي "شبابنا 2030"، وذلك بمقر المطرانية.

مناقشة خطة الإيبارشية حول "تنمية وحماية الطفل والشباب

تضمن اللقاء مناقشة خطة الإيبارشية حول تنمية وحماية الطفل والشباب، كما تم تقييم الأعمال، التي أنجزت، خلال الفترة الماضية.

كذلك، قدم الأب المطران بعض التوجيهات الرعوية للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية استغلال طاقات، ومواهب الشباب، لخدمة الكنيسة، والإيبارشية.

الاحتفال بعيد عرس قانا الجليل

جدير بالذكر أنه أحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس 22 يناير 2024، بعيد عرس قانا الجليل، وهو من الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة وفقًا للسنكسار.

ويعد هذا العيد هو تذكار أول معجزة قام بها السيد المسيح بحياته وفقًا للكتاب المقدس، وقام خلالها بتحويل الماء إلى خمر غير مسكر، كما بارك أيضا سر الزواج.

والفرق بين الأعياد السيدية الكبرى والصغرى، فإن الأولى وفق المفهوم المسيحي تمس "خلاص البشرية" مباشرة، أما الثانية فهي أحدث أو عيد مختص بالسيد المسيح نفسه، ولكنه غير أساسي لإتمام خطة الخلاص.

وتشمل الـ7 أعياد الكبيرة على:“البشارة 29 برمهات، وعيد الميلاد والذي يحل في 7 يناير من كل عام، وعيد الغطاس والذي يحل في 19 يناير من كل عام، وعيد الشعانين الأحد السابع من الصوم الكبير، وعيد القيامة الأحد الثامن من الصوم الكبير، الصعود اليوم الأربعين من القيامة، عيد العنصرة اليوم الخمسين من القيامة”.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر فبراير 2024 لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاث أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيهم الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، وينتهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.