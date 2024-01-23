"الكاثوليكية" تحي ذكري القديس أندرو تشونغ معلم التعليم المسيحي
تحي الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم ذكري القديس أندرو تشونغ (تيونغ) هوا جيونغ معلم التعليم المسيحي والشهيد.
ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني:-
- ولد أندريا تشونغ (أو تسينغ) هوا غيونغ حوالي عام 1808 في منطقة تشيونغسان بمقاطعة تشونغ تشيونغ في كوريا الجنوبية ومع ذلك، كان عليه أن يغادر مسقط رأسه ليكون أكثر حرية ليعيش إيمانه بالكاثوليكية، وفقد ممتلكاته القليلة. فكان يعمل معلم للتعليم المسيحي. وبسبب الاضطهادات التي تعرضت لها المسيحية في كوريا.
- فساعد على إيجاد مكان آمن للمونسنيور لوران إمبرت، النائب الرسولي الثالث لكوريا، ووجده في منزل صديقه أندريا سون كينج سي. في أحد الأيام، جاء إليه رجل يُدعى كيم يو سانغ، وأخبره بأخبار سعيدة: لقد قرر المسؤولون الحكوميون إنهاء الاضطهاد ضد المسيحيين وأرادوا الحصول على المعمودية على يد الأسقف إمبرت، لذلك كانوا بحاجة إلى معرفة أين كان.
- وفرح أندريا جدًا بهذا الأمر، ولكن بعد التفكير في الأمر طوال الليل، قال إنه سيذهب إلى الأسقف ويخبره بنفسه. ومع ذلك، وافق الحراس على أن يتبعوه، بشرط أن يبقوا في منتصف الطريق وألا يذهبوا أبعد من ذلك. وهكذا، في الواحدة صباحًا بين 10 و11 أغسطس 1839، تبعه كيم يو سانغ بمفرده، الذي توقف على مسافة قريبة من منزل أندريا سون، ذهب إلى الأسقف وأخبره بما قيل له. أدرك المونسنيور إمبرت أن الأمر كان فخًا، لكنه لم يهرب: لتجنب حدوث مشاكل لشعبه، سلم نفسه لأولئك الذين جاءوا لاعتقاله في 11 أغسطس 1839م. لكن أندريا تشونغ، الذي أُطلق سراحه بناءً على طلب الأسقف
- أُعدم أندريا تشونغ خنقًا في سيول في 23 يناير 1840، وتم قطع رأس المونسنيور إمبرت والأبوين تشاستان وموبانت في 21 سبتمبر 1839، بينما ندم كيم يو سانغ على أخطاءه، فبكي كثيرًا وقام بخنق نفسه. على مثال يهوذا.
- اتحدت قضية أندريا تشونغ هوا غيونغ مع قضية الشهداء الكوريين الآخرين، الذين تمت الموافقة على موتهم الفعلي بسبب كراهية الإيمان بموجب مرسوم صدر في 9 مايو 1925، والذي فتح الطريق أمام التطويب، الذي تم الاحتفال به في 5 يوليو 1925.كانت المجموعة التي كانوا جزءًا منها متحدة مع مجموعة أخرى، ليصبح المجموع مائة واثنين مباركين. تم تطويبهم جميعًا معًا من قبل البابا يوحنا بولس الثاني في 6 مايو 1984، في ساحة يويدو في سيول، خلال الرحلة الرسولية إلى كوريا وبابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان وتايلاند.