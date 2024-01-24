الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباويّة ماريا بوسيبين العذراء

الكنيسة
الكنيسة

تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، ذكرى الطوباويّة ماريا بوسيبين العذراء والمؤسّسة.
 

ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني:-

  • وُلدت ماريا بوسيبين في دوردان، في إيل دو فرانس، في 24 يناير 1653 لعائلة مسيحية ملتزمة بالأعمال الخيرية، من النبلاء الباريسيين.
  • عندما كانت ماري لا تزال صغيرة، فقدت والدتها، مما جعلها مسؤولة عن الواجبات المنزلية وتعليم ورعاية شقيقها.
  • وفي عام 1683 توفي والدها بعد إعلان إفلاسه حيث كان يتملك مصنع للجوارب، كانت ماري في الثلاثين من عمرها في ذلك الوقت، وقررت تحسين إنتاج مصنع والدها الذي كان ينتج الجوارب الحريرية، وإدخال الآلات والمواد الجديدة مثل الصوف. أدت هذه الابتكارات إلى تنمية أعماله وتوفير العمل اللائق للعديد من السكان المحليين. وقد رفعته من مستوى التصنيع إلى المستوى الفني، مع الاعتراف أيضًا بالحقوق الاجتماعية للمتدربين.
  • كانت ماري الكبرى بين سبعة أطفال ورأتهم يموتون جميعًا وهم أطفال، باستثناء كلود الصغير؛ وقد تميزت تلك الحقبة في الواقع بالأوبئة ونقص النظافة. وفي عام 1696، سلمت إدارة المصنع إلى شقيقها كلود لأنها قررت أن تسلك طريقًا مختلفًا تمامًا. وفى عام 1696م ذهبت إلى سينفيل، وهي بلدة قريبة من دوردان، حيث بدأت حياة جديدة مخصصة حصريًا للأعمال الخيرية. بعد أن انضمت للرهبنة الثالثة العلمانية الدومينيكانية وبإرشاد من الأب فرانشيسكو ميسبولي، من دير البشارة الباريسي، كرست قلبها الكبير وثروتها المالية للصالح المسيحي والاجتماعي لسكان الريف، وأنشأت مراكز التعليم الابتدائي والتعليم المسيحي ومراكز رعاية تمريضية في المدن المحيطة.
  • تماشيت مع برنامج الملك لويس الرابع عشر لإعادة تنظيم نظام المدارس والمستشفيات في فرنسا. أسست هنا جماعة رهبانية نسائية دومينيكانية، غير منعزل ومنفتح على الأعمال الخيرية، راهبات الدومينيكان الخيرية لتقديم السيدة العذراء المقدسة، وفي وقت قصير، انضمت العديد من النساء وتم تأسيس 19 جماعة جديدة في أبرشيات مختلفة.
  • في عام 1738، وافق أسقف شارتر على قانون الجماعةالجديدة، الذي سُمي راهبات التقدمة الدومينيكانيات ووافق عليه الكرسي الرسولي في 27 يوليو 1885. منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، انتشر إلى العديد من الأراضي، وخاصة أمريكا الجنوبية والوسطى. عاشت ماري بوسيبين 90 عامًا، وهو أمر غير معتاد في عصر كان فيه متوسط العمر المتوقع قصيرًا، ولم تتوقف أبدًا عن العمل وتكريس حياتها لله توفيت في 24 يناير 1744 وأعلنها البابا القديس يوحنا بولس الثاني طوباوية في 20 نوفمبر 1994م.
الكنيسة الكاثوليكية بمصر الكاثوليكية بمصر الطوباوي ة ماريا بوسيبين العذراء للأب وليم عبد المسيح الفرنسيسكاني

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