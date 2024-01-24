الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباويّة ماريا بوسيبين العذراء

تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، ذكرى الطوباويّة ماريا بوسيبين العذراء والمؤسّسة.



ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني:-