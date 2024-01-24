الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى الطوباوية باولا جامبارا كوستا

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، ذكرى الطوباوية باولا جامبارا كوستا.
 

ونستعرض أبرز المعلومات وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني
 

  • ولدت باولا في 3 مارس 1473م بفيرولانوفا -بريشيا بإيطاليا، من عائلة نبيلة من فيرولا ألغيز.  وكان والدها يدعى بيترو جامبارا كان رجل نبيل كبير غني جدًا ومسيحي فاضل،وأمها تدعى  تاديا كاترينا مارتينينجو  وهى أيضا نبيلة وتقية.
  • ومنذ صغرها نذرت نفسها للرب، وعندما كانت في الثانية عشر من عمرها  تقدم أحد الشباب الأثرياء لخطبتها، لكنها رفضت بشدة، لكن أجبرها والديها على الزواج من "كونت بيناسكو" اسمه لودفيكو كوست
  • لكنها بدأت تعاني بشدة من إدمان زوجها على الكحول وخياناته. وكان مرشدها الروحي هو الطوباوي أنجيلو كارليتي من شيفاسو
  • بهذه الطريقة وجدت معنى في حياتها. كرست نفسها للمعوزين وظلت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمنزلها. وأنضمت إلى الرهبنة الفرنسيسكانية الثالثة العلمانية بين عامي 1493 و1503. كانت هناك كانت هذه أوقاتًا صعبة للغاية لشعب بيدمونت: الكوارث الطبيعية والمجاعات والأمراض تبعت بعضها البعض والفقر منتشر في كل مكان، هكذا كان الحال في بيني وترينيتا وكاري، في أراضي كوستا في تلك السنوات المؤلمة عندما عاش الفقراء في منازل بائسة وجاءوا لصنع الخبز بقشور الجوز.
     
  • قامت باولا بتوزيع كميات كبيرة من الطعام على السكان. وكان لدى لودفيكو عشيقة فجاء بها إلى منزله وأقمت معه أكثر من عشر سنوات أمام زوجته باولا والعاملين معه والأشخاص المحيطين به. فقال لها مرشدها الروحي اصبري وتذكري أنك زوجة ومسئولة عن تغيير زوجك ليعود إلى صوابه وأن تنقذيه من الهلاك بسبب علاقاته العاطفية. فكانت طوال اليوم تصلي من أجله. وكانت تتلو صلاة الوردية المقدسة بركبتها المثنية وتقدم الصلوات من اجل أرواح المتوفين من العائلتين والأصدقاء والمعارف.
  • وفى عام 1504 أصيب عشيقة الكونت بمرض خطير ومعدي فهجرها لودفيكو والجميع، أخيرًا، أثمرت تضحية باولا وسلوكها وصبرها: لقد فهم الكونت الصفات الإنسانية والروحية العالية لزوجته، فترك حياته القديمة وبدا يعيش حياته الإنسانية والمسيحية تجاه زوجته وابنه الوحيد. فكان يذهب إلى القداس اليومي بصحبة اسرته. ويمارس الصلوات اليومية والصوم والتقشفات، حتى أصبح هو ذاته كريم مع الفقراء والمعوزين.
  • وسمح لزوجته باولا بارتداء الثوب الرهباني للرهبنة الثالثة العلمانية الفرنسيسكانية، وأن تقوم بخدمتها بكل حرية. لقد حدث أن مرض لودفيكو بمرض خطير واعتنت به باولا كزوجة محبة وممرضة. وكانت تسهر طوال الليل إلى جانبه في الفراش لتعطيه العلاج والطعام
  • .  فكانت تصلي إلى مرشدها الروحي الطوباوي أنجيلو وتطلب شفاعته، الذي توفى في كونيو بعطر القداسة. وشُفي لودوفيكو وذهب في رحلة حج لزيارة قبر الطوباوي انجيلو، وأدرجت قصة هذا الشفاء في أعمال تطويب دون أنجيلو.
  • وبعد عدة سنوات توفى لودفيكو. وأصبحت باولا أرملة، فبدأت في تكريس حياتها بتعليم ابنها، ومساعدة الفقراء والمرضى. مرات عديدة كافأها الرب بعمل معجزات وآيات. وثم رقدت في الرب في بيني فاجينا (كونيو) ميلانو حيث عاشت باولا مع زوجها يوم 24 يناير عام1515م،عن عمر يناهز اثنين وأربعين عامًا.  فقام البابا غريغوريوس السادس بإعلانها طوباوية في 14 أغسطس 1845م. وظل  جسدها الطاهر محفوظ في دير الفرنسيسكان لبيني فاجينا. في أبرشية بريشيا.
الكنيسة الكاثوليكية الكاثوليكية بمصر ذكري الطوباوية باولا جامبارا كوستا وليم عبد المسيح الفرنسيسكاني

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