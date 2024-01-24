الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي بذكرى عيد الشرطة وثورة يناير

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بذكرى عيد الشرطة وثورة يناير.

وقال بطريرك الكاثوليك في بيان: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة، وكذلك الذكرى الثالثة عشر لثورة الخامس والعشرين من يناير. 

وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية بمصر، صلاتها وتعضيدها لجميع قيادات الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما نصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدء احتفالية عيد الشرطة الـ72، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

كما وضع الرئيس السيسي إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول، وذلك بأكاديمية الشرطة المصرية بالقاهرة الجديدة، فور وصوله للاحتفال بعيد الشرطة الـ72.

الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بذكرى عيد الشرطة وثورة يناير

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