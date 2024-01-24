الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا فرنسيس: لا نتعب أبدًا من الصلاة من أجل السلام

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

 وجّه البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، نداء قال فيه إننا نحتفل يوم السبت المقبل، ٢٧ يناير، باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة لتساعد ذكرى وإدانة تلك الإبادة المروعة لملايين الأشخاص اليهود وأتباع الديانات الأخرى، التي حدثت في النصف الأول من القرن الماضي، الجميع لكي لا ينسوا أن منطق الكراهية ومنطق العنف لا يمكن تبريرهما أبدًا، لأنهما ينكران إنسانيتنا ذاتها.

 

وتابع البابا فرنسيس، خلال مقابلته العامة اليوم الأربعاء، أن الحرب في حد ذاتها هي إنكار للإنسانية. لا نتعب أبدًا من الصلاة من أجل السلام، لكي تتوقّف الصراعات، ولكي تتوقف الأسلحة وتتمَّ مساعدة السكان المنهكين.

وأضاف: أفكر في الشرق الأوسط في فلسطين وإسرائيل، وأفكر في الأخبار المقلقة التي تصل من أوكرانيا المعذبة، ولا سيما القصف الذي ضرب الأماكن التي يرتادها المدنيون، وزرع الموت والدمار والألم. أصلي من أجل الضحايا وأحبائهم وأطلب من الجميع، ولا سيما من أصحاب المسؤولية السياسية، أن يحموا الحياة البشريّة من خلال وضع حد للحروب. لا ننسى أبدًا: الحرب هي هزيمة على الدوام، "يفوز" فيها فقط مصنِّعو الأسلحة.

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة فرنسيس الشرق الأوسط

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