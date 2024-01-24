الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

رواد الواقعية وحضارة مصر القديمة في معرض الكتاب 2024

رواد الواقعية والسينما
رواد الواقعية" و"السينما وحضارة مصر القديمة"

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تقديم مجموعة كبيرة من الإصدارات بسلاسل مشروع النشر بمناسبة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، ضمن برنامج وزارة الثقافة.

وتطرح سلسلة "آفاق السينما" ثلاثة عناوين متميزة  منها كتاب "رواد الواقعية في السينما المصرية" للدكتور وليد سيف، يتناول خلاله مفهوم الواقعية كحركة فنية ظهرت عبر آداب وفنون أخرى قبل ظهور السينما، وتحديدا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر في فرنسا.

كما يوضح تأثير اتجاه الواقعية على ظهور السينما، خاصة أنها الفن الأقرب للتعبير عن الواقع بالتصوير المباشر بالكاميرا، إضافة إلى التعريف برواد الواقعية في السينما المصرية الذين أثروا بشكل كبير في الثقافة السينمائية المصرية والعربية، وساهموا في توعية الجمهور وإثارة الوعي بالقضايا الاجتماعية، من خلال أعمالهم المميزة.

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قصور الثقافة تقدم 30 عملًا إبداعيًا في سلسلتي "أصوات أدبية" و"إبداعات" بمعرض الكتاب

يحمل الكتاب الثاني عنوان "السينما وحضارة مصر القديمة" تأليف كل من د.حسين عبد البصير وسامي حلمي. ويناقشا خلاله قدرة السينما الفريدة على إعادة إحياء التاريخ وإظهار الحضارات القديمة بأسلوب مشوق وجذاب. ومن بين هذه الحضارات حضارة مصر القديمة التي تستحق تسليط الضوء عليها.

ويعد الكتاب رحلة ممتعة لاكتشاف الثروات الثقافية والتاريخية العريقة لمصر القديمة من خلال عدسة السينما، ويستعرض المؤلفان الأفلام والأعمال السينمائية التي استلهمت من الثقافة والتراث المصري القديم، وكيف تم تجسيدها بأسلوب سينمائي مبتكر، هذا بالإضافة إلى الأفلام الوثائقية والروائية التي تناولت الحضارة المصرية والمعبودات والمعابد والملوك، وتعرض تفاصيل الحياة اليومية في تلك الحقبة الزمنية العريقة.

كما يسلط الضوء على الجهود المبذولة لإعادة إحياء المناظر الطبيعية والمعابد القديمة بواسطة التقنيات الحديثة في عالم السينما، وتأثير الحضارة المصرية القديمة على السينما المعاصرة، وكيف تم استخدام رموزها وقصصها في إنتاج أفلام ومبتكرة.
وأخيرا التحديات والصعوبات التي تواجه تصوير الحضارة المصرية القديمة وإعادة إحيائها بشكل ملائم في أعمال السينما.

أما الكتاب الثالث فيأتي بعنوان "الخطاب السياسي في السينما المصرية" تأليف د. مريم وحيد التي تقدم خلاله تحليلا سياسيا للسينما من أجل الكشف عن الرسائل السياسية الكامنة التي يتم بثها من خلال الفيلم، وكذلك التركيز على قضية العدالة الاجتماعية في السينما المصرية. وذلك من خلال تحليل أربعة عشر فيلمًا مصريا في الفترة من 1961 وحتى 1981.
وتوضح الكاتبة خلال الكتاب كيفية تفكيك الفيلم وتشريحه في محاولة للكشف عن الرسائل السياسية المباشرة وغير المباشرة.

تعني سلسلة "آفاق السينما" بنشر الدراسات المتخصصة في الثقافة السينمائية والتلفزيونية، وتصدر برئاسة تحرير د. يحيى عزمي، ومدير التحرير أيمن الحصري، مصمم الغلاف د. إنجي عبد المنعم.

وتقدم هيئة قصور الثقافة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، (صالة 1 – جناح B3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، ويقام المعرض هذا العام بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية وتحل عليه النرويج ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الطفل.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني سلاسل مشروع النشر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 برنامج وزارة الثقافة

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