ندوة عن الشباب والمناخ فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

نظم معرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة عن الشباب والمناخ في الساحة الخارجية للمعرض، بهدف توعية الشباب والأطفال بمشكلة المناخ وكيفية الحفاظ على البيئة، ومشاركة الأطفال في الندوة.

وشهدت الندوة حضورًا كبيرًا وسط مشاركة وتفاعل الحضور في المناقشات حول المناخ والبيئة وسبل الحفاظ على البيئة.

وتضمنت الندوة مناقشة مشكلة المناخ في دول العالم، والتغير المناخي الحادث بسببه، وما يمكن أن يقدمه الفرد للحفاظ على البيئة كل في محيطه.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.