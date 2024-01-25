الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يقدم للأطفال "حكايات من التراث"

معرض الكتاب
معرض الكتاب

يقدم جناح الأزهر الشريف بـمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ55 لزواره كتاب "حكايات من التراث من كتاب كليلة ودمنة"، صاغها أشرف الخضري، ورسم إبراهيم عمرو، من إصدارات سلسلة كتاب "نور".

ويعد كتاب "كليلة ودمنة" من أشهر كتب القصص القديمة في العالم التي أعجبت الكبار والصغار، والتي تُحكى على ألسنة الحيوانات، التي ألفها الكاتب الفارسي عبدالله بن المقفع، وتحتوي على الكثير من الأفكار الجميلة، والعبرة، والحكمة، والذكاء، والمتعة والإثارة.

ويقدم الكتاب 10 قصص للأطفال بصياغة مناسبة ولغة مبسطة وشكل جديد، وهي كالتالي: الأصدقاء الثلاثة، براءة الذنب، البجعة الماكرة، سر الحياة الأفضل، كأنها لم تؤكل للتو، الابن الثالث، الحمامة المتوجة، شيرما وكيرما وميرما، الشجرة المظلومة، أريد أن أجرب حظي".

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إقبال كثيف على قاعة الأطفال في أول أيام معرض الكتاب (صور)

معرض الكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب الدورة الخامسة والخمسون دور للنشر وزارة الثقافة

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