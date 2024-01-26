الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

إقبال كثيف على جناح الهيئة المصرية للكتاب بمعرض القاهرة (فيديو)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، إقبالًا كبيرًا من قبل القرَّاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الثاني بدورته الـ٥٥، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس.

معرض القاهرة الدولى للكتاب

وتوافد مئات المواطنين على جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، في الساعات الأولى من فتح أبواب المعرض للجمهور في اليوم الثاني لمعرض الكتاب، وتزاحم المواطنين على مختلف الكتيبات الموجودة داخل الجناح.

وفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور أمس الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

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توافد كبير للمواطنين فى ثانى أيام معرض القاهرة الدولى للكتاب

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معرض الكتاب

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب المواطنين جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب العامة للكتاب

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