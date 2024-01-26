الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قافلة المشروع الوطنى للقراءة تجوب معرض الكتاب بأعلام مصر وفلسطين (فيديو)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

وصلت منذ قليل إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب،  في يومه الثاني المقام بأرض المعارض بالتجمع الخامس، قافلة المشروع الوطني للقراءة، التابع للمنظمة الأهلية بقرية كفر شكر شبين القناطر.

وحمل الأطفال والشباب المشاركون في القافلة أعلام مصر وفلسطين.

وأعلن المسئول عن القافلة المهندس خالد طلب أن هذه القافلة تابعة لمشروع قرية تقرأ التي فازت بجائزة الدولة التقديرية.

وأضاف: “حضرنا اليوم بـ30 أتوبيسًا للمشاركة في معرض الكتاب، خصوصًا أطفال القرية وشبابها”.

تقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هى سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هى يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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رسومات الأهلي والزمالك تخطف أنظار زوّار معرض الكتاب في يومه الثاني

معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
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