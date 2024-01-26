كاتب نرويجي: نهر النيل صاحب التاريخ الأعظم والأكثر تأثيرا في العالم

قال الكاتب النرويجي تارييه تفايت، صاحب كتاب "رحلة النيل"، إن نهر النيل هو صاحب التاريخ الأعظم والأكثر تأثيرا في العالم.

وأضاف تفايت، اليوم الجمعة، أن مصر دولة كبيرة ولها تاريخ عريق وحافل، وهو الأمر الذي أثار اهتمامه ودفعه للتركيز على أعظم نهر في العالم، مؤكدًا أنه قرأ الكثير من الكتب عن نهر النيل وأراد أن يكتب كتابا مختلفًا عن جميع الكتب الأخرى.

وأوضح أن اهتمامه بمصر يعود لاختلافها تمامًا عن النرويج من حيث الطقس والتاريخ، مشيرًا إلى أنه استطاع من خلال كتابه أن يسجل صورة ذاتية للمنطقة وأن يكون نهر النيل هو البطل، مؤكدًا أنه أطلع على العديد والعديد من القصص من مصر وإفريقيا حول نهر النيل والذي تقوم عليه الحياة بشكل كبير.

وعن اختيار النرويج ضيف شرف الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أشار تايفت إلى أن العلاقة بين مصر والنرويج الآن أقرب من أي وقت مضى؛ بسبب الأحداث التي تجري في العالم، معربا عن سعادته بالمشاركة في المعرض لتعريف الشعب المصري بالثقافة النرويجية.

اختيار النرويج ضيف شرف المعرض لهذا العام

يُشار إلى أن الدورة الـ55 لمعرض القاهرة للكتاب تنعقد في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في الفترة من 25 يناير الجارى وحتى 6 فبراير المقبل تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتم اختيار النرويج ضيف شرف المعرض لهذا العام، ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا للمعرض على عالم المصريات الدكتور سليم حسن؛ ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل يعقوب الشاروني؛ ليكون شخصية معرض كتاب الطفل.

كذلك، شهدت الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تطورات كبيرة ونوعية، حيث دمجت بين الأدب والتكنولوجيا، لتعيد تعريف طريقة تفاعل القراء مع عالم الكتب.