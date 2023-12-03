الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرى: إنجاز 55% من مشروع تأهيل قناطر وهويس "إدفينا" على نهر النيل

وزير الرى
وزير الرى

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بخصوص تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تأهيل قناطر إدفينا الواقعة على نهر النيل فرع رشيد.

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وصرح الدكتور سويلم، بأنه تم إدراج أعمال تأهيل قناطر إدفينا بالخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى، وذلك لمتابعة حالة القنطرة واتخاذ أى قرارات بشأنها، حيث تمت أعمال المعاينة الدورية للقنطرة وإجراء "المرحلة الأولى" من الصيانات الدورية اللازمة لعدد (٣٠) بوابة علوية من بوابات القنطرة وكذا معالجة فواصل كوبرى القنطرة.

وأوضح وزير الرى، أنه عقب ذلك تم إعداد دراسة هيدروليكية لتحديد النظام الأفضل لتشغيل بوابات القناطر، والتي انتهت للحاجة لتنفيذ عملية لتأهيل بوابات وأوناش القنطرة "المرحلة الثانية"، والتى تتضمن الأعمال صيانة ١٦ بوابة علوية بالقنطرة، و٢ ونش موازنات، وصيانة ماكينات الديزل، وعمل طبقة أسفلت جديدة لكوبري القنطرة، وتدعيم وتأهيل المشاية الخلفية للقنطرة، وتوريد وتركيب جنازير مجلفنة جديدة للقنطرة، ومراشمة ودهان جميع أغطية الدروة الأمامية للقنطرة، وقد تم حتى تاريخه نهو الأعمال بنسبة تنفيذ ٥٥%، حيث تم الانتهاء من أعمال صيانة ١٢ بوابة علوية وجارٍ صيانة ٢ بوابة علوية، مع الاستمرار في باقى الأعمال.

تأهيل قناطر وهويس إدفينا 

وأشار الدكتور هانى سويلم، إلى أنه من المقرر البدء قريبًا في "المرحلة الثالثة" من أعمال تأهيل قناطر وهويس إدفينا، حيث تم البدء فى عملية دراسة استشارية للقنطرة والهويس لعمل دراسات شاملة لكل عناصر المنشأ ولمدة خمسة شهور، على أن يعقب ذلك طرح عملية استكمال تأهيل قناطر وهويس إدفينا بناءً على مخرجات الدراسة الاستشارية خلال شهر مايو ٢٠٢٤.

الجدير بالذكر أن قناطرإدفينا تضم ٤٦ فتحة بعرض ٨ أمتار/ فتحة، ويعلوها طريق بعرض ٩ أمتار، وملحق بالقنطرة هويس من الدرجة الثانية بعرض ١٢ مترًا وطول ٨٠ مترًا.

تأهيل قناطر تأهيل قناطر وهويس ادفينا الدكتور هاني سويلم المرحلة الثالثة وزير الري

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