السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الري: التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية

وزير الري خلال الاجتماع
وزير الري خلال الاجتماع

إستقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري عددًا من السادة قيادات وممثلي الجهات الأمنية، حيث تم مناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين أجهزة وزارة الموارد المائية والرى والجهات الأمنية في إزالة كافة أشكال التعديات على المجارى المائية، ومناقشة تطوير إجراءات تحرير محاضر المخالفات.

وأكد الدكتور سويلم أن أجهزه الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها الجهات الأمنية وأجهزة المحافظات المعنية، وذلك بهدف تحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

ضرورة إزالة التعديات في مهدها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنفيذ الإزالة على الأرض بشكل فورى

وشدد الدكتور سويلم على ضرورة إزالة التعديات في مهدها، والضرب بيد من حديد على يد المتعدين، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود تعدى وإتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ الإزالة على الأرض بشكل فورى وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات.

وقد وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة بالتواصل الدائم مع الأجهزة الأمنية والمحليات على كافة المستويات وبشكل لامركزى يحقق سرعة وفاعلية التعامل مع التعديات، وتمكين مهندسى هندسات الرى من التعامل السريع مع أي تعدى وحسمه في المهد.

كما وجه سيادته بالإستمرار في تحصيل تكلفة أعمال الإزالات التي تقوم بها أجهزة الدولة من المخالفين، والتعامل الحاسم مع المتعدين حال تكرار التعدى بعد إزالته.

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وزير الري يؤكد حرصه على متابعة كافة مشروعات الوزارة بالمحافظات

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وزير الرى يستعرض إجراءات صرف مكافأة التميز لـ12500 من المهندسين والعاملين

وفي سياق اخر عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار لمتابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها، وموقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية وأسوان للاستفادة من أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقى المحافظات للاستفادة من أملاك الوزارة بها.


واستعرض الدكتور سويلم نتائج البرنامج التدريبي المنعقد مؤخرًا بفرع مركز التدريب الإقليمى بإسنا تحت عنوان "تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة" بمشاركة عدد "55" مهندسًا وفنيًا من العاملين بهندسات رى وصرف قنا.

 

 

 

 

 

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