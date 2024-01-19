الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الري يؤكد حرصه على متابعة كافة مشروعات الوزارة بالمحافظات

جولة وزير الري
جولة وزير الري

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم حرصه على متابعة كافة مشروعات الوزارة بالمحافظات والمرور عليها شخصيا لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة، والتواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على طلباتهم وشكواهم والعمل على الاستجابة الفورية لهذه الشكاوى وحسمها، طبقا للاشتراطات والقوانين المنظمة، فضلا عن الاطمئنان على حالة شبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بالشكل الذي يمكن منظومة الري من توفير كافة الاحتياجات المائية للمنتفعين، وخاصة وصول المياه لنهايات الترع.

جاء ذلك خلال زيارة التفقدية لوزير الري اليوم الجمعة، لمشروعات الموارد المائية والري بمحافظة الشرقية، حيث تفقد أحد مزارع البساتين التي تستخدم نظم الري الحديث لزراعة أشجار الموالح بمساحة 3 أفدنة بمركز أبو حماد.

وأشار الدكتور سويلم إلى هذه المزرعة كنموذج جيد لاستخدام نظم الري الحديث في ري الأشجار والبساتين، وهو ما يتماشى مع رؤية الوزارة بالتحول للري الحديث في الأراضي الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر. 

إمكانية الترخيص للمساحات الزراعية الصغيرة بتركيب آلة ري ثابتة

ووجه الوزير بالدراسة القانونية لمدى إمكانية الترخيص للمساحات الزراعية الصغيرة بتركيب آلة ري ثابتة تعمل بالكهرباء بديلا عن استخدام الديزل تيسيرا على المزارعين.

كما تفقد سويلم موقع تنفيذ كوبري طويبة الجاري إنشاؤه حاليا ضمن عملية إحلال وتجديد عدد من الكباري للتنمية الريفية والمنفذة تحت إشراف قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بوزارة الري، موجها بسرعة تطهير مسقى طويبة الخاصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة المختصة بالأمر لإيصال المياه للمنتفعين، والتوجيه نحو مراجعة موقف إنشاء قواعد محور طريق الشباب الجاري إنشاؤه والمتداخل مع القطاع المائي لترعة بحر فاقوس.

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وزير الرى: تطوير الخطة القومية للموارد المائية لتمتد حتي 2050 تماشيًا مع رؤية مصر 2030

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وزير الرى يستعرض إجراءات صرف مكافأة التميز لـ12500 من المهندسين والعاملين

ووجه بمراجعة التفتيش الفني بالوزارة لموقف التعديات على جسر بحر فاقوس والإزالة الفورية لها.

واستجابة لطلب أحد المواطنين، تفقد وزير الري موقع الحائط الساند الجاري تنفيذه خلف قنطرة ميت أبوعلي، حيث وجه بسرعة دراسة الشكوى، ودراسة موقف سحارة مصرف أبو الأخضر أسفل بحر فاقوس في أسرع وقت، وقيام الصيانة الوقائية بسرعة إصلاح البدالة الواقعة على مصرف القليوبي، وأيضا صيانة درابزين كوبري طحلة بردين

الموارد المائية والري مشروعات الوزارة شبكة الترع والمصارف وصول المياه لنهايات الترع مزارع البساتين

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