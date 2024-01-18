وزير الري يستعرض إجراءات صرف مكافأة التميز لـ12500 من المهندسين والعاملين

عقد الدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعًا لمناقشة إجراءات صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى وزيادة عدد المستفيدين منها من العاملين المتميزين بالوزارة ليصل إلى 12500 مستفيد.

وقد شدد الدكتور سويلم على الإلتزام التام بقواعد صرف التميز الغير إعتيادي الموضحة بالمنشور الوزاري رقم 3 لسنة 2023 والمعدل بالمنشور رقم 6 لسنة 2023، وصرف المكافأة طبقًا للنسب المحددة بالمنشور، ومراعاة معايير تقييم العاملين والإدارات المختلفة، بحيث يتم ربط هذا التقييم بصرف مكافأة التميز الغير إعتيادى من عدمه.

الجدير بالذكر أنه تم الموافقة على صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى لعدد 2500 من المهندسين وعدد 10 آلاف من العاملين بالوظائف الغير هندسية، علمًا بأنه تم صرف المكافأة خلال الربع السابق لعدد 1500 من المهندسين وعدد 3500 من العاملين بالوظائف غير الهندسية.

صرف المكافأة لـ9 من رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى

كما تم الموافقة على صرف المكافأة لعدد 9 من رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري، والذين تم اختيارهم بناءً على عدد من المعايير، حيث سيتم الإعلان قريبا عن الإدارات المتميزة.

كذلك، وجه الدكتور هانى سويلم وزير الري، بصرف المكافأه خلال أسبوع من تاريخه بحد أقصى 2030.