الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: تأهيل الترع يهدف للحفاظ على سلامة الجسور وإمرار التصرفات المائية المطلوبة

إجتماع وزير الرى
إجتماع وزير الرى

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ختام الجولة الثانية من "البرنامج التدريبى لتطبيق الدليل الارشادي لتأهيل الترع".

وصرح الدكتور سويلم أن هذا البرنامج التدريبي يستهدف تدريب كافة المهندسين المعنيين بإستخدام الدليل الإرشادى، وأيضًا العاملين في تأهيل الترع بالمحافظات المختلفة. 

وأكد الدكتور سويلم أن أعمال تأهيل الترع تهدف للحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائى للترع للسماح بإمرار التصرفات المائية المطلوبة طبقًا للإحتياجات المائية المترتبة على الترعة، مشيرًا إلى أن أعمال تأهيل الترع الجارى تنفيذها تتم بناءا على الإشتراطات والمعايير التى تم وضعها بالدليل الإرشادي لتأهيل الترع والذى تم إعداده من خلال العديد من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية، والذى يُمكن مهندسى الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة، والطريقة المثلى للتأهيل.

إتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل

 كما تم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الارشادى ودعم مهندسى الوزارة فى إتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل، كما تم تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل بهدف متابعة أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للإطمئنان على تنفيذ الاعمال بأعلى مستوى من الجودة.

وأضاف وزير الرى،أنه حريص على المرور بشكل شخصى على أعمال تأهيل الترع بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة، بالإضافة للمرور المستمر من قبل قيادات الوزارة ومسئولي التفتيش الفني بالوزارة على هذه المشروعات.

وقد وجه الدكتور سويلم، بالتركيز الشديد علي جودة أعمال التبطين المنفذة ونسب الأسمنت ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، وتجنب أعمال التطهير الجائر للحفاظ علي القطاع المائي وتجنب استبحار الترع في المستقبل.

هذا ويتضمن البرنامج التدريبي أسس تحديد المشكلات التي تعاني منها كل ترعة على حده، ومعايير تحديد مدى أولوية هذه الترعة للتأهيل، وطرق تحديد أنواع التربة المختلفة وتنفيذ الجسات اللازمة للتربة وبدائل التأهيل طبقًا لنوع التربة، وعرض الطريقة المثلى لرفع القطاعات العرضية للترعة وكيفية حساب نسب الإطماء والإستبحار، وخطوات تنفيذ أعمال التأهيل، والمتابعة بعد التنفيذ، وإختبارات ضبط الجودة لأعمال التأهيل، وأساليب الصيانة في الترع الترابية والرملية والمبطنة، وطرق معالجة العيوب بالطريقة الفنية المثلى ، والتدريب على برنامج التصميم الهيدروليكي لقطاعات الترع.

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وقد إستهدفت الجولة الأولى من "البرنامج التدريبي لتطبيق الدليل الارشادي لتأهيل الترع"  (١٤٧) متدرب وتم عقدها بمقرات فروع المركز الإقليمى للتدريب في ( كفر الشيخ – الزقازيق – دمنهور – الفيوم – المنيا – إسنا )، وذلك خلال الفترة من ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ وحتى ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣، وإستهدفت الجولة الثانية من البرنامج التدريبي ٣٠ متدرب وتم عقدها بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية يومى ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ و١٥ يناير ٢٠٢٤، بالإضافة لعقد ندوة بمشاركة ٥٠ من رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم بالوزارة وذلك يوم ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣، ومن المقرر أن يتم عقد جولة ثالثة قريبًا بمشاركة (١٥٠) متدرب من مختلف المحافظات.

الجودة لأعمال التأهيل البرنامج التدريبي جودة أعمال التبطين وزير الري تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل

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