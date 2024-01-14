الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: صيانة 2000 كيلومتر من التغطيات القائمة على الترع والمصارف بالمناطق الساخنة

وزير الرى
وزير الرى

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لمناقشة خطة الصيانة الوقائية للتغطيات الواقعة على الترع والمصارف وعمليات الصيانة لشبكات الصرف المغطي.

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع البرنامج الزمنى لصيانة التغطيات القائمة بدائرة الإدارات العامة للرى والصرف بالمحافظات بأطوال إجمالية تتجاوز ٢٠٠٠ كيلومتر ( ١٦١٤ كيلومتر من التغطيات على الترع - ٣٩٤ كيلومتر من التغطيات على المصارف الزراعية )، من خلال متابعة أعمال التطهيرات التي تمت أو الجارية حاليًا لهذه التغطيات، وخاصة أعمال تطهير التغطيات بالنقاط الساخنة.

وقد وجه الدكتور سويلم بقيام مصلحة الري وهيئة الصرف بإعداد خطة تنفيذية تشمل الوضع الحالي للتغطيات بالمحافظات والإجراءات المخطط القيام بها لتقليل إحتمالية حدوث الحوادث الطارئة الناتجة عن إنسداد التغطيات، على أن يتم تنفيذ هذه الخطة بموعد أقصاه نهاية مارس المقبل.

كما وجه الدكتور سويلم بقيام المركز القومي لبحوث المياه من خلال معاهده البحثية المتخصصة بدراسة استخدام مواد بديلة عن الحديد لعمل الشبك أمام التغطيات لمنع إنسدادها.

كما إستعرض الدكتور سويلم خطط وبرامج صيانة شبكات الصرف المغطى بالمعدلات المثلي والتي تتضمن أعمال الصيانة الدورية المتمثلة في ( غسيل الحقليات - تطهير غرف التفتيش ) من خلال برامج سنوية لأعمال الغسيل وبرامج شهرية لأعمال التطهير موزعة على مدار العام ( بحيث يتم غسيل المجمع الواحد مرتين سنويا على الاقل - تطهير غرف تفتيش المجمع الواحد مره كل شهرين )، وفى حال الأعطال والشكاوى بالمناطق التي مر على تنفيذها أكثر من ١٠ سنوات وتعذر القيام بأعمال الصيانة المعتادة بها فإنه يتم طرح عقود للصيانة تتضمن ( غسيل المجمعات والثانويات وغرف التفتيش - إستبدال الأجزاء المعيبة - توريد وإستكمال وعمل التكاسى للأجزاء المنهارة حول المصبات وإعادة ضبط مناسيب مواسير المصبات حال الحاجة ).

تجديد شبكات الصرف المغطى

كما تم إستعراض إجراءات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التى مر عليها أكثر من عشرون عاما ولا تجدى معها  أعمال الصيانة وذلك بعد عمل الدراسات الحقلية اللازمة للتأكد من حاجتها للإحلال والتجديد، حيث قامت هيئة الصرف بحصر كافة مناطق الصرف المغطى التى مر على تنفيذها أكثر من عشرين عامًا، مع إعداد خطة لتنفيذ أعمال الأبحاث الحقلية لهذه الأراضى بزمام ٢٠٠ ألف فدان سنويًا تقريبًا.

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كما تم عرض الرؤية المستقبلية لمشاركة المنتفعين فى أعمال صيانة شبكات الصرف المغطى من خلال روابط المنتفعين عن طريق قيامهم بالحفاظ على الأجزاء الظاهرة من الشبكة مثل الغرف والأغطية والمصبات، والتوعية بعدم إلقاء المخلفات الزراعية فى غرف الصرف المغطى، والقيام بأعمال الصيانة البسيطة مثل ( التطهير – التسليك – الغسيل )، والابلاغ عن الأعطال التى تحدث فى أى جزء من أجزاء الشبكة والمساعدة فى إصلاحها.

و وجه الدكتور سويلم بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل منظومة الصيانة الوقائية، مع قيام هيئة الصرف بتسريع خطوات توفير العمالة اللازمة لاجراء عمليات الصيانة الوقائية لكل من شبكات الصرف المكشوف والصرف المغطي على غرار ما تم تنفيذه بمصلحة الرى.

الصيانة الوقائية للتغطيات الواقعة على الترع عمليات الصيانة التغطيات على المصارف تطهير التغطيات الدكتور سويلم

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