الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: 117 مخر سيل و1627 عمل صناعي لحماية المحافظات المعرضة للسيول

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري،  اليوم الجمعة، لمخر سيل طرة / وادى دجلة بمحافظة القاهرة، وسد م ١ الواقع بمحمية وادى دجلة، لمتابعة موقف مشروعات الحماية من أخطار السيول القائمة والجارى تنفيذها على مخر السيل.

وصرح الدكتور سويلم، أن هذه الزيارة التفقدية تهدف للإطمئنان على حالة مخر السيل وأعمال الحماية القائمة على المخر والأعمال الأخرى الجارية للإطمئنان على جاهزية المخر فى التعامل مع موسم الأمطار والسيول الحالى.

كما أنه قد سبق تنفيذ اعمال للحماية من أخطار السيول على مخر سيل طره/ وادى دجلة وهي عبارة عن ( سد م ٣ بارتفاع ١٠ متر وسعة تخزينية ١.٠٠ مليون متر مكعب، وسد م ٢ بارتفاع ٩ متر وسعة تخزينية ٦٢٥ ألف متر مكعب، وسد م ١ بارتفاع ٩ متر وسعة تخزينية ٣٧٥ ألف متر مكعب )، وقد اعقب ذلك قيام معهد بحوث الموارد المائية التابع للمركز القومى لبحوث المياه بتحديث الدراسة الهيدرولوجية لأعمال الحماية بعد زيادة الزمن التكرارى من ١٠٠ عام إلى ٢٠٠ عام وذلك فى ضوء التغيرات المناخية التى يشهدها العالم مؤخرا.

كما إنه فى ضوء الحاجة لتغطية جزء من مخر السيل لتنفيذ محور حسب الله الكفراوى وعمل ممشي حضاري، حيث انتهت الدراسة للحاجة لتعلية سد م ٢، وإنشاء (٢) سد جديد ( سد م ٥ بارتفاع ١٠ متر وسعة تخزينية ١.١٠ مليون متر مكعب، وسد م ٤ بارتفاع ٩ متر وسعة تخزينية ٤٧٥ ألف متر مكعب ) والجارى أعمال الحفر بمواقعها حاليا.

txt

وزير الري: تطهير 37 ألف كيلومتر من شبكة الصرف الزراعي سنويا

txt

وزير الرى: 98٫65% نسبة تنفيذ الشكاوى المتعلقة بتوفير الموارد المائية

وقد وجه الدكتور سويلم لمعهدى بحوث الهيدروليكا والإنشاءات بسرعة مراجعة وتدقيق الدراسات الخاصة بتغطية جزء من المخر، والتأكد من إمكانية التعامل مع أي سيل محتمل في الوضع الحالي، والتأكد من كفاءته في التعامل مع كميات المياه والرواسب المنجرفة، تمهيدا للبدء فى أعمال التنفيذ في اسرع وقت ممكن.

التفتيش علي 117 مخر سيل بالمحافظات

وصرح الدكتور سويلم، أن أجهزة الوزارة المعنية قامت بالتفتيش علي ١١٧ مخر سيل بمحافظات (أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والقاهرة والاسماعيلية) وذلك قبل موسم السيول والأمطار الغزيرة، حيث تبين أن هذه المخرات بحالة جيدة، مضيفا أن الوزارة تقوم بالإشراف أيضا على عدد (١٦٢٧) عمل صناعي للحماية من أخطار السيول وإستغلال المياه في شحن الخزان الجوفي بمختلف المحافظات المعرضة للسيول (تتنوع ما بين سدود وبحيرات صناعية وبحيرات جبلية وقنوات صناعية وحواجز وجسور حماية وخزانات أرضية وأحواض تهدئة ومعابر ومفيضات).

وأوضح سيادته أن التغيرات المناخية وما ينتج عنها من تغيرات فى كميات ومواقع الأمطار دفعت الوزاره لتعديل تصميمات أعمال التخفيف والحماية من أخطار السيول بما يتواكب مع التطرف الهيدرولوجي، وهو الأمر الذى يتطلب مراجعه وتحديث القدره الإستيعابية للمخرات والبحيرات الصناعية في بعض المواقع.

الحماية من أخطار السيول الموارد المائية والري مخر السيل 117 مخر سيل القاهرة والاسماعيلية محافظات بحيرات صناعية

مواد متعلقة

وزير الري: تطهير 37 ألف كيلومتر من شبكة الصرف الزراعي سنويا

وزير الرى: حصاد 670 ألف متر مكعب من مياه السيول فى مرسى علم والقصير

الأكثر قراءة

عاجل.. الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

جلسة توبيخ لـ"خالد عبدالفتاح" فى الأهلى بسبب الزمالك (خاص)

عاجل.. الحوثيون: المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

موعد صلاة الجمعة اليوم 12 يناير 2023 في جميع محافظات مصر

ضبط متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالبحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا