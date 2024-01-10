وزير الري: تطهير 37 ألف كيلومتر من شبكة الصرف الزراعي سنويا

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أنه يتم سنويا تطهير وصيانة شبكة الصرف الزراعي التي تمتد بأطوال تصل إلى ٢٢ ألف كيلومتر والتي يتم تطهير معظمها مرتين سنويا بإجمالي أطوال تطهيرات تصل إلى حوالي 37 ألف كيلومتر، وتوسعة وتعميق المصارف المكشوفة للوصول للأورنيك التصميمي للمصارف بكميات حفر تصل إلى ١٠ ملايين متر مكعب سنويا، حيث تم خلال العام المالي الحالي تطهير مصارف زراعية بأطوال حوالي ١٥ ألف كيلومتر، وتنفيذ أعمال توسيع وتعميق للمصارف الزراعية المكشوفة في زمام ٨٣٠٠ فدان، لضمان قدرتها على استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعي بدون أي عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية.

وكان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا من المهندس محمد عبد السميع، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، يستعرض الموقف التنفيذي لأعمال تطهير المصارف العامة، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى.



وفي مجال تنفيذ مشروعات الصرف المغطى، قال الدكتور سويلم إن الوزارة انتهت على مدى السنوات الماضية من تنفيذ شبكات الصرف المغطى بزمام قدره ٦ ملايين فدان من الأراضي القديمة، مع إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة ٢.٣ مليون فدان منها والتي انتهى عمرها الافتراضي، وقد تم خلال عام ٢٠٢٣ الانتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٨٤ ألف فدان، ومن المستهدف خلال عام ٢٠٢٤ تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان، مشيرا إلى أهمية الصرف المغطى في الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيدا عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وخفض ملوحة التربة والحفاظ على خصوبتها بما يحقق أعلى إنتاجية محصولية وبالتالي زيادة دخل المزارع.



واستعرض الوزير موقف المرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج القومي الثالث للصرف (٢٠١٣ – ٢٠٢٦)، حيث تم في المرحلة الثانية الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ١٤٣ ألف فدان، وجاري التنفيذ والطرح في ٣٣ ألف فدان أخرى والانتهاء من تعميق المصارف العامة في زمام ٣٠ ألف فدان، وجاري طرح باقي أعمال الصرف العام وتوسيع وتعميق المصارف، وفي المرحلة الثالثة، تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٥٩ ألف فدان وجاري التنفيذ والطرح في ٩٨ ألف فدان أخرى والانتهاء من تعميق المصارف العامة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية في ٤٧ ألف فدان.

وأوضح سويلم، أن وزارة الري حريصة على تطوير مصانع إنتاج المواسير البلاستيكية التابعة لهيئة الصرف للمساهمة في سد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص، بما يضمن استمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة ضمن المشروع القومي الثالث والرابع للصرف.

جدير بالذكر أن هيئة الصرف يتبعها ٧ مصانع بمناطق (أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بني سويف - أسيوط - قنا) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE بطاقة إنتاجية تصل إلى ٦٠٩ كيلومترات سنويا من مواسير المجمعات و٢٧١١ كيلومترا سنويا من مواسير الحقليات.