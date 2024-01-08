وزير الرى: عقد برامج تدريبية لتحسين فرص تشغيل الشباب بقرى مراكز "حياة كريمة"

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من المهندس طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى لمتابعة الأعمال التدريبية الجارية بمركز التدريب الإقليمى.

وصرح الدكتور سويلم أنه وفى إطار الاهتمام ببناء ورفع قدرات السادة العاملين بإدارات الرى بالمحافظات وتدريب المهندسين على قياس الزمامات الفعلية للاراضى الزراعية.. فقد تم تنظيم عدد من الدورات التدريبية بفروع مركز التدريب بالمحافظات عن "إستخدام صور الأقمار الصناعية فى رسم وتحديد زمامات الترع الرئيسة والفرعية وتحديد المحاصيل المنزرعة"، وذلك بالتعاون بين مركز التدريب الإقليمى وقطاع التخطيط بمشاركة (١٦٠) مهندس وفنى من العاملين بإدارات رى شرق وغرب الشرقية والمنوفية والبحيرة وغرب البحيرة وشرق وغرب كفر الشيخ وزفتى والغربية وغرب الدقهلية والقليوبية والنصر والنوبارية والجيزة وحلوان وبنى سويف وشرق المنيا وشرق وغرب الفيوم والصالحية والسلام غرب والاسماعيلية وغرب سيناء ودمياط.

وفى إطار مشاركة الوزارة فى فعاليات "مبادرة حياة كريمة"، والحرص على التنسيق الدائم بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.. قام مركز التدريب الإقليمى بالتعاون مع "جمعية سيدات اعمال المستقبل" و"جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر"، وبمقر بفرع مركز التدريب الإقليمى بكفر الشيخ.. تم يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ إفتتاح اولى دورات برامج التدريب الخاصة بمشروع تحسين فرص التشغيل الذاتى للشباب بمركز مطوبس فى قرى حياة كريمة تحت عنوان "تنمية المهارات الحياتية" ل٥٠ شابا وشابة بقرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس، وجارى الترتيب لعقد دورات تدريبية مماثلة فى مختلف مراكز "حياه كريمة"، ويهدف هذا البرنامج التدريبى لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للشباب ومنحهم الفرصة للتدريب وإكسابهم المهارات لإدارة مشروعاتهم بطريقة أفضل.

كما نظم مركز التدريب الإقليمى - فرع الزقازيق وعلى مدار يومين وبالتنسيق مع الادارة المركزية للاملاك بديوان عام الوزارة والدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار دورة التدريبية بعنوان (تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة) بمشاركة (٦١) من السادة مهندسى الرى والصرف والميكانيكا ومسئولى القسم الإدارى بالهندسات، حيث ناقشت الدورة عدة موضوعات منها أملاك وزارة الرى ومقابل الإنتفاع والعهد بالإشراف والتخصيص والتقنين للأملاك والمزادات بالإضافة إلى الحجز الإدارى وتحصيل الإيرادات.

وفى اطار البروتوكول الموقع بين مركز التدريب ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ العديد من البرامج.. قام مركز التدريب بالتعاون مع منظمة الفاو بتنظيم البرنامج التدريبى "تشغيل وصيانة الصوبات الزراعية"، خلال الفترة من ١٧ إلى ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ بمشاركة عدد ٢٠ مهندس زراعي من العاملين بوزارة الزراعة، وتناول البرنامج عدد من الموضوعات عن المحميات الزراعية والاستزراع السمكى وزيارة ميدانية لاحد المزارع للإطلاع على أحدث أنظمة الصوب الزراعية والزراعة الذكية، وقام بالتدريب نخبة من خبراء منظمة الفاو ومركز البحوث الزراعية.

تحسين الإنتاجية الزراعية من وحدة المياه

كما تم أيضا بالتعاون مع منظمة الفاو تنظيم البرنامج التدريبى "تخطيط وتصميم نظم الرى الحديث" بمشاركة (١٧) متدرب من وزارتى الرى والزراعة خلال الفترة من ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ وحتى ٤ يناير ٢٠٢٤ ضمن الأنشطة التدريبية للمشروع اليابانى "تحسين الإنتاجية الزراعية من وحدة المياه"، والذى تضمن زيارة ميدانية لإحدى مزارع الشركات الرائدة فى الإنتاج الزراعى المتميز عالى الجودة المخصص للتصدير للتعرف على أنظمة الرى الحديثة عبر الحاسب الآلى وتطبيقات الهواتف المحمولة، وطرق التسميد، وطرق تحلية المياه من الآبار الجوفية، والأنواع المختلفة للزراعات والمحاصيل، بالإضافة لزيارة لإحدى المزارع النموذجية التى تعمل بنظم الرى والتسميد الذكى، وقام بالتدريب نخبة من خبراء وزارة الموارد المائية والري وأساتذة من جامعة القاهرة، ومركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، وشركات القطاع الخاص لنظم الرى الذكى.

الجدير بالذكر أن مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية يتمتع بإمكانيات متميزة، حيث يُعد المركز جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، ويمتلك المركز إمكانيات تدريبية متميزة حيث يتم تدريب حوالى (٦٠٠٠) متدرب مصرى و(٢٠٠) من المتدربين العرب والأفارقة سنويًا، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل"، كما يتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة، عبارة عن مطعم وفندق يضم (١٧٨ غرفة و١٠ أجنحة فندقية، وحمام سباحة، و٢ ملعب وصالة ألعاب رياضية).