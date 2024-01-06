السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: لجان عليا لفحص تراخيص الشواطئ و1506 طلبا لتراخيص الآبار الجوفية

وزير الرى
وزير الرى

قال الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أنه منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ 4 يناير عام 2023،  فقد تم خلال عام ٢٠٢٣ إصدار عدد من القرارات المنظمة والخاصة بتشكيل اللجان العليا للتراخيص بالوزارة لتتماشى مع بنود اللائحة التنفيذية للقانون.

وأوضح الدكتور سويلم أن مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى تفسر نصوص أحكام القانون وتضم ١٦٩ مادة موزعة على ١٠ أبواب، وتتضمن مواد اللائحة أحكامًا تتعلق بالموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية، والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص التي تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التى تتم فى نطاق الأملاك العامة، والضوابط والإشتراطات العامة والفنية التى يجب على المرخص له الإلتزام بها.

وأضاف وزير الرى، أنه ولتعزيز مبادئ الحوكمة فى إدارة المياه،  فقد تم بعد إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد ولائحته التنفيذية إصدار عدد من القرارات الوزارية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون، حيث تم إصدار قرار بشكيل اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية، وتم عقد ٤ إجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة ١٢٥ موضوع يخص تراخيص الشواطئ.

مناقشة  ١٥٠٦ طلبات خاصة بتراخيص الآبار الجوفية 

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 كما تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول علي التراخيص أو التقنين بحفر آبار المياه الجوفية، حيث تم عقد عدة إجتماعات للجان منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة  ١٥٠٦ طلبات خاصة بتراخيص الآبار الجوفية، كما تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للتراخيص أو تقنين أي أعمال علي مجري نهر النيل، حيث تم عقد عدة إجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة ٥٥ طلب خاصة بالترخيص لأعمال تقع علي مجري نهر النيل.

الموارد المائية والري قانون الموارد المائية اللجان العليا للتراخيص الآبار الجوفية تراخيص الشواطئ مناقشة ١٥٠٦ طلبا

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