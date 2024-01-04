وزير الرى: تطوير البحيرات الشمالية لتحسين نوعية المياه وتنمية الثروة السمكية وتأمين فرص العمل

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف مجهودات تطوير البحيرات الشمالية للحفاظ على الاتزان المائى والبيئى لهذه البحيرات.

وصرح الدكتور سويلم بأن مجهودات تطوير البحيرات الشمالية والتى تتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة تهدف لتحسين نوعية المياه بالبحيرات، الأمر الذي ينعكس على تنمية الثروة السمكية بها وتأمين فرص العمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم.

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع موقف الدراسات البحثية التي تقوم بها المعاهد المختصة التابعة للمركز القومى لبحوث المياه لمتابعة حالة الاتزان المائى ونوعية المياه للبحيرات في مصر بالتزامن مع أعمال التطوير، موجهًا بإعداد قاعدة بيانات مجمعة لكافة هذه الدراسات.

كما وجه الدكتور سويلم بقيام هيئة حماية الشواطئ بدراسة إمكانية اكتساب مساحات جديدة من الأراضي من خلال استغلال الحمايات الحالية والمستقبلية، مع استمرار الهيئة في متابعة أعمال الحماية والتكريك الجارية للبواغيز المغذية للبحيرات الشمالية لضمان الحفاظ عليها مفتوحة بشكل دائم ما يسمح باستمرار حركة تبادل وتجديد المياه بين البحر المتوسط والبحيرات.

حماية وتكريك بوغازي الجميل وحماية المزارع السمكية

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى ممثلة في هيئة حماية الشواطئ سبق لها تنفيذ عملية حماية وتكريك بوغازي الجميل ١ و٢ وبوغاز الصفارة المغذية لبحيرة المنزلة، وتطهير القنوات الشعاعية بالبحيرة، وتنفيذ حائط بحري لحماية منطقة شرق حائط عزبة البرج بطوال أبوالروس لحماية المزارع السمكية بالمنطقة.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور شريف المحمدى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والمهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، والمهندس محمد عبدالسميع رئيس هيئة الصرف، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط، المهندس حسام طاهر رئيس قطاع حماية نهر النيل وفرعيه، والدكتور سامى سعد مدير معهد بحوث الهيدروليكا، والدكتور أيمن السعدى مدير معهد بحوث النيل، والأستاذ الدكتور محمد شعبان مدير معهد بحوث الصرف، والدكتور أحمد مصطفى مدير معهد بحوث الشواطئ، والمهندس محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بهيئة حماية الشواطئ، والمهندسة سلوى عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر الأحمر بهيئة حماية الشواطئ، والمهندس محمد الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر المتوسط بهيئة حماية الشواطئ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والمهندس أحمد عبدالعزيز معاون الوزير لشئون الرى، والمهندس محمد صبري بالمكتب الفني للسيد الوزير.