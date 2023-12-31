الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يبحث مع وزير الري أوجه التعاون المشترك

محافظ المنوفية يبحث
محافظ المنوفية يبحث مع وزير الري

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بمكتبه بالديوان العام.

تأتي الزيارة لبحث أوجه التعاون المشترك ومتابعة الموقف التنفيذي وسير العمل بعدد من المشروعات والملفات المهمة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من الملفات المهمة والحيوية  ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب وزير الري عن سعادته بوجوده في المنوفية، مثمنا جهود محافظ المنوفية في دعم خطط الوزارة وتقديم جميع التسهيلات في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والحيوية بما يحقق خطط الدولة وأهداف التنمية المستدامة.

وعقب اللقاء، من المقرر أن يتفقد وزير الري مبنى الإدارة المركزية للموارد المائية والري بشبين الكوم، كما سيتم عقد اجتماع لمناقشة عدد من ملفات الوزارة بنادى نقابة المهندسين بشبين الكوم.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية وزير الري بحث مشاريع جديدة التعاون المشترك

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