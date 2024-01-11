الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: 98،65% نسبة تنفيذ الشكاوى المتعلقة بتوفير الموارد المائية

وزير الرى
وزير الرى

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة، وذلك بحضور الدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية المشرف على مكتب الوزير، والمهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ.

وأشار الدكتور سويلم لحرص الوزارة على تحقيق التواصل الفاعل مع المواطنين وحل وإزالة أسباب الشكاوى الواردة منهم طبقًا للوائح والقوانين المنظمة، موضحًا أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٣ بلغت (٩٨.٦٥%)، وإنتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد (٩١٠) شكوي وطلب وإستغاثة خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٣.

وأكد  على حرصه على المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء الخاصة بكل جهة، مع أخذ معدلات الشكاوى وسرعة حسمها في الإعتبار عن تقييم أداء الجهات المختلفة، مع العمل على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف القطاعات للارتقاء بمستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.

التضرر من تراكم المخلفات

هذا وقد وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري لأجهزة الرى المختصة بمحافظة الغربية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بالتضرر من تراكم المخلفات بجسر ترعه سحيم النيلي بقرية ميت الليث بمركز السنطة، حيث تمت المعاينة على الطبيعة بمعرفة الإدارة العامة لري الغربية، وتم تطهير الموقع وازالة جميع المخلفات.

 وفي محافظة البحيرة.. تم التوجيه لأجهزة الصرف المعنية بالمحافظة لسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء بالتضرر من إنسداد الصرف المغطي بمجمع رقم ٥ أيسر مصرف عمومي ٧، حيث تمت المعاينة وتطهير المجمع وعمل الصيانة اللازمة له ذاتيًا بمعدات هيئة الصرف.

وفي محافظة القليوبية.. تم التوجيه لأجهزة الصرف المعنية بالمحافظة لسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء بالتضرر من عدم تطهير مصرف الجبلاوية، حيث قامت الإدارة العامة لصرف القليوبية بالمعاينة على الطبيعة ودفع المعدات اللازمة لتطهير المصرف.

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وفي محافظة الدقهلية.. تم التوجيه لأجهزة الرى المعنية بالمحافظة لسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء بالتضرر من تراكم القمامة بترعة البوهية بمركز ومدينة السنبلاوين، وتمت المعاينة على الطبيعة وتطهير الترعة وحسم الشكوي.

الجدير بالذكر أنه يتم تلقى الشكاوى من خلال منظومة الشكاوى بالوزارة وتوجيهها لجهات الإختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة، ويمكن للسادة المواطنين تقديم شكواهم ومقترحاتهم لإدارة الشكاوى المختصة بالوزارة عن طريق البريد الإلكتروني.

الشكاوى الحكومية منظومة الشكاوى مجلس الوزراء تراكم المخلفات الموارد المائية

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