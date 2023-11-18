تقرير بريطاني: رحلات نهر النيل في مصر خيار مثالي لمحبي الطبيعية

وصفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، الرحلات في نهر النيل بأنها أفضل الرحلات النهرية حول العالم التي يمكن القيام بها في عام 2024.

الرحلة في نهر النيل

وكتبت “إندبندنت” في تقرير لها، الرحلة النهرية بالنيل هي الخيار المثالي لمحبي الاستمتاع بالمناظر الطبيعية على ضفاف النهر وبعض المواقع التاريخية الأكثر أهمية في مصر.

وأضافت أن رحلات النيل من القاهرة إلى أسوان، تأخذك في جولة عبر التاريخ الذي يمتد لآلاف السنين، حيث تبدأ بالأهرامات قبل أن تسافر بالطائرة إلى الأقصر ولترى المعالم الأخرى مثل وادي الملوك أو معابد الكرنك وفيلة، ويعتبر المشهد على طول الطريق استثنائيًا أيضًا، حيث توجد أشجار النخيل والمساحات الخضراء والواحات الصغيرة المنتشرة بين الصخور ذات اللون الأصفر.

وتبدأ الأسعار وفق رحلة كهذه من 2795 جنيهًا إسترلينيًا، بما في ذلك الإقامة لمدة سبع ليالٍ والإقامة والإفطار بالإضافة إلى خمس وجبات غداء وأربع وجبات عشاء رحلات ذهاب وعودة من مطار هيثرو في لندن، ورحلات داخلية داخل مصر والأنشطة في كل وجهة.

الرحلات النهرية

وقالت الصحيفة إن عطلة الرحلات البحرية لا تتعلق دائمًا بالإبحار عبر المحيطات الشاسعة، ومن العبور إلى عمق المناطق البكر في غابات الأمازون المطيرة واستكشاف بعض أرقى المدن في أوروبا، لكن تجربة الرحلات النهرية هي تجربة تسمح للسائحين بالتعرف على تاريخ وثقافة وتقاليد الوجهة بطريقة بطيئة وغامرة.